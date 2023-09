Nuevo capricho de Bin Salmán y Boehly: Argentina llorará a su Gareth Bale que puede jugar con Messi

En Boca Juniors esperaban que la calidad y precocidad de una de sus perlas no fuera vista con tanta atención desde Europa y desde luego no con tanto interés por parte de dos de los clubs más poderoso en lo económico, como son Chelsea y Newcastle, de la liga más importante, la Premier League, pero la explosión de Valentín Barco ya no se puede frenar y al interés de muchos equipos, entre ellos el Brighton, en el Gareth Bale argentino ahora se suma la apuesta de Todd Bohely y Bin Salmán, y eso son palabras mayores.

Retenerlo, una misión casi imposible

Cuando Europa, quien marca el pulso del fútbol a nivel de clubs, llama a la puerta de los grandes talentos sudamericanos es complicado frenar los acontecimientos y con Barco parece que se están precipitando con una dirección muy concreta: la Premier League. Como decimos, el Brighton, que tiene bastante dinero en caja por sus numerosas y millonarias ventas, esperaba adelantarse a sus vecinos, pero 90 min asegura que en la estela ya hay un largo etcétera que resta poder a las gaviotas. Concretamente el mass media sitúa a Chelsea, Manchester City, Newcastle, Brentford, Wolves y Nottingham Forest, siendo los blues y los magpies quienes parecen más decididos a hacer una locura por el jugador argentino.

No es para menos. El futbol moderno cada vez se apoya más en los carrileros como un recurso crucial en el ataque, también en defensa, que aporte profundidad y amplitud a los equipos y Barco parece una de las grandes promesas en ese perfil desde el costado zurdo, muy al estilo de la irrupción que en su día protagonizó en el Tottenham, partiendo desde esa demarcación, Gareth Bale, el ex jugador de los spurs y el Real Madrid, entre otros.

Más madera

Por si fuera poco suplicio para Boca, que quiere conservarlo, ver llegar con todo a la Premier, el medio de comunicación citado apunta a más equipos en espera, como Celtic, Bayer Leverkusen, Barça, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Roma, Juventus , PSG y Mónaco. Casi nada. Marcelo Delgado, del Xeneize, tiraba balones fuera en declaraciones a D Sports Radio: "Barco tiene contrato con nosotros. Por el momento no hemos recibido ninguna propuesta por él. Estamos pensando en mejorar el contrato de Valentín”, comentaba. ¿Podrán retenerlo? Con lo que se espera de Bin Salmán y Boehly es poco probable. La llamada de la Absoluta, donde podría jugar junto a Leo Messi, añadiría incertidumbre, por su visibilidad, al histórico conjunto argentino en este asunto.