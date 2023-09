Ofrecido al Real Madrid como alternativa a Mbappé: será Balón de Oro y el City cierra su futuro

La creciente oleada de ofertas multimillonarias desde Arabia Saudí por los mejores jugadores de Europa no ha dejado indiferente a nadie. En este sentido, desde el lado sky blue de Manchester están decididos a hacer lo que sea necesario para mantener a Erling Haaland encantado con su proyecto, tanto en lo deportivo, como en lo económico. Es por este motivo que, según informa Daily Star, el City le habría ofrecido una renovación que prácticamente doblaría su salario actual.

Renovación anti-Real Madrid y Arabia

En caso de llegar a un acuerdo con el jugador en el City se asegurarían al mejor goleador de esta generación por muchos años, pues si no hay una debacle en el conjunto mancuniano, todas las necesidades del noruego deberían estar más que cubiertas. Sin embargo, además del dinero saudí, también podría entrar en juego el factor Real Madrid. Los blancos son capaces de atraer a cualquier jugador gracias a su laureada historia tanto en España como en Europa, siendo el club que mayores opciones ofrece para convertirse en leyenda.

La realidad es que, Haaland nunca ha sido el primer deseo del Real Madrid, que siempre ha priorizado el fichaje de Kylian Mbappé antes de la incorporación del noruego. Sin embargo, ante un posible nuevo fracaso con el caso Mbappé, Florentino Pérez podría lanzarse a por el goleador del City.

Éxito inmediato junto a Guardiola

La primera temporada de Haaland bajo las órdenes de Pep Guardiola no podría haber salido mejor. La relación entre entrenador y jugador es muy buena hasta el punto de que el noruego no concibe un futuro en el que no sea entrenado por el técnico catalán. Y es que, el éxito logrado por esta pareja ha roto todas las expectativas, pues en un mismo año levantaron todos los títulos importantes, logrando así un triplete histórico que les dio la primera Liga de Campeones a los citizens, que, con la renovación de su estrella, esperan que sea la primera de muchas.

Así pues, el Manchester City está listo para ofrecerle a Erling Haaland un contrato récord con la intención de alejar cualquier interés por parte del Real Madrid o de Arabia Saudí, asegurando así el futuro de su gran estrella.