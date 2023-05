‘Palo’ directo de Boehly a Luis Enirque y a Nagelsmann y cierra el fichaje que asustará a la Premier

La temporada va muy mal en Stamford Bridge, el conjunto londinense no está siendo capaz de sumar resultados positivos de forma regular y es evidente que necesita un cambio de rumbo muy urgentemente. En este sentido, Frank Lampard ha demostrado no ser el entrenador indicado para reflotar el proyecto y es por ello que Todd Boehly ya se ha puesto manos a la obra para hacerse con el técnico ideal para el futuro del Chelsea. En este sentido, según cuenta The Athletic, a falta de la firma definitiva, el elegido es Mauricio Pochettino.

En caso de llegar al Chelsea, el técnico argentino regresaría a la Premier League donde se consagró como uno de los mejores entrenadores del mundo de la mano del Tottenham Hotspur, equipo al que llevó hasta una histórica final de Liga de Campeones ante el Liverpool.

Su gran labor en Inglaterra le valió el fichaje más importante de su carrera para dirigir al PSG de Neymar, Mbappé y Leo Messi. Sin embargo, su aventura en París terminó de forma precipitada después de caer en los octavos de Champions a manos del Real Madrid desplegando un juego muy pobre que obligó a Nasser Al-Khelaïfi a dejar de contar con él.

Ahora, el argentino aterrizará de vuelta en Londres con la complicada misión de reflotar a un equipo completamente hundido y sin capacidad de aspirar a nada, hecho que ha dejado por los suelos la confianza de unos jugadores que, pese a tener una grandísima calidad, no son capaces de demostrar nada.

El último partido ante el Nottingham Forest ha vuelto a suponer un nuevo fracaso en la temporada del Chelsea, que marcha en una lamentable 11ª posición estando más cerca del descenso que de Europa y eliminados de la Liga de Campeones en los cuartos de final. De hecho, desde que Tuchel abandonó el club, el Chelsea tiene números propios de un equipo de segunda división, algo totalmente inaceptable.