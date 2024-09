Pep alienta a Rodri y Koundé y se queja del Arsenal de Arteta; ya habla de su futuro fuera del City

Pep Guardiola habló sobre la posibilidad de que los jugadores de La Liga, Premier League y la Serie A impulsen una huelga para que las autoridades de la FIFA y de la UEFA escuchen sus reclamos y les den días de descanso.

En la previa del duelo ante el Arsenal de Mikel Arteta dijo: “Este negocio puede ser sin directivos, puede ser sin directores deportivos, puede ser sin medios de comunicación, puede ser sin propietarios, pero ¿sin futbolistas? Sin ellos, no se puede jugar. Quizás por primera vez, muchísimas voces están hablando sobre los jugadores. Estoy bastante seguro de que si algo va a cambiar, será por los futbolistas”.

PEP 💬 "Phil jugó 45 minutos entre semana ante el Inter. Fue el mejor jugador la pasada temporada y está luchando para volver a alcanzar ese nivel. Su intensidad y sus movimientos entre espacios le hacen el mejor del mundo. Podéis imaginar lo contento que estoy por tenerle de… pic.twitter.com/T0kmDur6hv — Manchester City (@ManCityES) September 20, 2024

Asimismo, explicó que el malestar de sus dirigidos es muy grande y avisó: “Pregúntale a cualquier jugador y te dirá lo mismo. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa”.

La lista de descansos

En ese marco, Guardiola hizo mención a que su equipo llega más descansado para el duelo del domingo ante los Gunners. Sin embargo, el catalán se quejó y remarcó que se trata de “una pequeña ventaja” y advirtió: “Voy a hacer una lista de las veces que, en los últimos seis años, hemos tenido esta desventaja contra rivales difíciles, cuando teníamos menos días de recuperación. ¡Tengo una lista enorme para mostrarles! Pero, por supuesto, es una pequeña ventaja”.

Así se ha forjado una nueva rivalidad



Revive nuestro Show del Partido City v Arsenal 👇 pic.twitter.com/1Mjb8CMAd2 — Manchester City (@ManCityES) September 20, 2024

Su futuro

Manchester City afronta un juicio por incumplimiento de normas financieras de la Premier League. Medios ingleses aseguran que la situación es tan complicada que las estrellas de los Citizens ya están analizando nuevos destinos.

Si bien es cierto que Guardiola tenía decido irse a final de temporada, la situación legal aceleraría los trámites.

Sobre su futuro, Pep dio algunas pistas: “Me encanta Italia, pero disfruto mucho estando aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan tranquilo para que puedas seguir con tu trabajo. Eso no pasa en ningún otro sitio. Este es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy contento de estar aquí”.