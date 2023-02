Pep Guardiola y Todd Boehly se quedan pasmados, Arteta y Odegaard van a perder la cabeza por él

El mercado de fichajes, el de los más grandes o también el de los más cotizados jugadores del balompié (que no siempre son conceptos que vayan de la mano), ha dado un vuelco desde la irrupción de las grandes fortunas y fondos de inversión en general y de la Premier League en particular, y si esta deriva no la detiene la UEFA, los gigantes seguirán fichando; el último que lo intentará y amenaza récord es el Arsenal de Mikel Arteta y Martin Odegaard.

Es lo que decimos, el mercado está loco y lo que parecía un límite absoluto con Enzo Fernández, el Chelsea y su coste de 121 millones como el más caro de cuantos han existido en la historia para un organizador de juego, ahora puede superarse, ya sea con Jude Bellingham, al que persiguen sobre todo Liverpool y el Real Madrid y que podría salir por 140 kilos, o Declan Rice, el objeto de deseo de cuantos grandes en Inglaterra se presten a un gran desembolso.

Lo cierto es que, así como a Bellingham se le otorga el beneficio de la duda por su enorme calidad, lo de Rice es una locura interna, propia de un mercado, el inglés, imbuido de su animosidad. Entiéndannos, Rice es un gran jugador, con un futuro (y presente) descomunal, pero no vale tanto. Seguro. En cualquier caso, Arteta acepta las reglas del juego y según Football Insider se posiciona como el club más interesado en contratarlo.

Desembolso enorme

Fichar al interior de West Ham no va a ser sencillo para el Arsenal y desde luego no será barato. Saben en Londres que junto a ellos, el Manchester City, el Manchester United y el Chelsea quieren al internacional con Gareth Southgate lo que equivale a que el desembolso será enorme para el club que gane la puja. Al respecto de ello, el mass media asegura que los del Emirates están por delante en la carrera ya que tiene contacto directo con los representantes del jugador. Aquí habrá sorpresa y puede que récord de venta para un medio.