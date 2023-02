Arteta no es el único contratiempo para Guardiola, Ten Hag y Casemiro reinventan la Premier

Tanto nos hemos fijado, y así lo han hecho el mismo Pep Guardiola y el Manchester City, en el líder sólido de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta, que apenas se han dado cuenta unos y otros que por detrás venía el vecino grande de Mánchester, en una perspectiva ascendente, con el mejor goleador de la Premier League en la 2023 y capaz, por qué no, de ganarle in extremis la liga a gunners y skyblues.

De un lado, los citizens hicieron lo más complicado entre semana, ganar en Londres y reducir a nada la distancia con los del Emirates, pero se olvidaron de refrendarlo ante el Nottingham Forest este fin de semana (1-1), eso y la victoria londinense (2-4) frente al Aston Villa volvió a marcar distancia -y de paso, devolverle el liderato- entre los de Arteta y los pupilos del míster de Sampedor. Pero ojo, porque el United también ganó, volvió a golear (3-0, al Leicester) y ya está a solo tres puntos del City (52).

Es verdad que los dos conjuntos de Mánchester han jugador un partido más que el Arsenal (24) lo que permite a los capitalinos poder ampliar la ventaja cuando tengan la opción, pero lo cierto es que el estado de forma de los red devils, que incluso se puede llevar al FC Barcelona de calle si eliminan a los culés este jueves en la Europa League, es ya una amenaza visible: los de Ten Hag y Casemiro -artífices, uno desde el banquillo y el otro desde el campo, de dar equilibrio a los diablos rojo- son una alternativa real el título.

Los de Erik ten Hag ya no tienen que jugar ni contra el Arsenal ni contra el Manchester City en lo que queda de campaña doméstica, dándose además el caso de que citizens y gunners sí tienen que verse las caras de nuevo entre ellos, donde uno de los dos o sendos equipos, perderán puntos. No es sencillo pero cinco puntos parece una distancia asumible para un equipo en franco ascenso: si el United refrenda este jueves la eliminación del Barça, líder de LaLiga, el golpe anímico puede ser enorme para un enemigo real de Arteta y Guardiola. No lo duden.