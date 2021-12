Pillada de Laporta a Raiola negociando a dos bandas por ‘el deseado’

Si bien ayer os comentábamos en Don Balón que Mino Raiola está empeñado en tratar de movilizar a varios de sus cracks en cartera para sacar el máximo rendimiento económico a sus carreras y eso no solo incluía a Erling Haaland o Paul Pogba, sino también a Matthijs De Ligt, el defensa central ex del Ajax de Ámsterdam, y que el Barça se ha interesado por el central, hoy The Sun pone énfasis en que ese eco despertado por el agente ha tenido una recepción perturbadora en la Premier League y la competencia es feroz.

Perturbadora en lo que respecta a los intereses del Barcelona, porque el rotativo británico anuncia que el Tottenham puede meterse en la carrera por el central de la Juventus de Turín en el próximo mercado de fichajes veraniego. Es más, se esboza que los spurs lo harían con una enorme cantidad de dinero, lo que supone un limitante casi definitivo para el FC Barcelona, que se mueve en el alambre de los económico.

Y el mass media, para mayor desgracia del Barça, no solo cita al conjunto de Londres, sino también a un vecino quizá más poderoso: el Chelsea, que por otro lado parece que va a perder a uno de los líderes de su zaga, un Antonio Rüdiger que acaba contrato en junio, no ha renovado y que todo apunta a que negociará su fichaje con el Real Madrid. De modo que Raiola ya ha conseguido su objetivo, tentar a los tres gigantes y poner en aviso a la Juve.

Hay que decir que el agente presiona porque el jugador quiere cambiar de aires, pero la Vecchia Signora tiene contrato firme con el central y se remite con todos sus pretendientes a su cláusula de rescisión, unos 154 millones de euros (130 millones de libras esterlinas), siendo por ahora poco menos que una utopía su salida en verano. La vinculación entre el jugador neerlandés y el equipo italiano llega hasta 2024 y solo la necesidad bianconeri de acudir al mercado y una enorme cantidad les hará ceder a las pretensiones de Raiola, el mismo De Ligt y cuantos solicitantes llamen a su puerta.