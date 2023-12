Pochettino congela la UEFA: el indiscutible en La Roja, el otro Haaland y el crack de Emery por 163M

El gran problema del Chelsea que ahora dirige Mauricio Pochettino pero que ha engullido a otros autores como Thomas Tuchel, Graham Potter o Frank Lampard es que tiene muchísimo dinero y lo usa a discreción, sin filtros y en ocasiones sin sentido; es como si importará más la ficha a comprar que su encaje en el engranaje. Pero los blues de Todd Boehly han elegido su destino, que les está costando innumerables disgustos a sus aficionados, y ahora el técnico argentino amenaza al entorno UEFA una vez más en pleno invierno; concretamente bosquejando un ataque del gigante de la Premier League por más 163M y tres cracks.

La portería, un gran problema… otra vez

Kepa Arrizabalaga -que en su día le costó a Roman Abramóvich cerca de 80 millones de euros- no era del agrado de Pochettino y por eso los blues se deshicieron de él y ficharon a Robert Sánchez, que no ha convencido y encima se ha lesionado, de ahí que una de las posiciones a reforzar sea la del portero, y hay dos que gustan especialmente. Uno, es el meta actual del AC Milan, Mike Maignan, pero los rossoneri, dicen, no piensa venderlo. Aun así no es el único, también gusta mucho al míster sudamericano el guardameta titular de España, tanto de la actual, de Luis de la Fuente, como de la anterior, de Luis Enrique: Unai Simón. En Londres esperan que el coste de la operación no supere los 30 millones de euros (el jugador vasco está tasado en 25 kilos), algo que al Athletic Club de Bilbao no le hará ninguna gracia y desde luego no le hará soltar prenda. Dicho lo cual, veremos hasta dónde está dispuesto a llegar el equipo capitalino inglés por el fijo en La Roja y un clásico de LaLiga EA Sports.

Un goleador y un lateral

Sobre las actuales tasaciones de sus tres objetivos, el Chelsea espera gastar en torno a 163 millones de euros por un portero, un delantero y un lateral, todos ellos escogidos, pero como sucede con Simón, el gasto puede disparase mucho más, ya que el goleador que quieren en Stamford Bridge no es nada menos que Victor Osimhen, punta del Nápoles, el cual, si bien está tasado en 110 millones, posiblemente no saldrá de Italia por menos de 140 kilos. Y tampoco será asequible el titular de Unai Emery en el Aston Villa, un Matty Cash que llegaría a Londres para suplir a Reece James y Malo Gusto y que, aunque esté valorado en 28 kilos, será mucho más caro. Ahora bien, todos sabemos cómo se las gasta Boehly, un hombre capaz de gastar en un año 1000 millones de euros en fichajes.