Rangnick se harta y revienta Old Trafford: Paul Pogba fuera, en enero

Ralf Rangnick sabe muy bien para qué le han fichado en el Manchester United: para tratar de reconducir el espíritu ganador de uno de los conjuntos más importantes de la historia del fútbol, que se halla sumido en el pesimismo en la última década. Pues bien, para llegar a esa meta queda un largo camino y Paul Pogba ha sido una de las apariencias menos rentables de este tránsito, por lo que Rangnick, que ha venido para tomar decisiones, le enseña la puerta desde este mismo mes de enero.

Decíamos hace días en Don Balón, refiriéndonos al gigante galo, que su paso por el United, en suma, ha sido fallido. No podemos catalogar de fracasada su estancia en Old Trafford, pero desde luego su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado en tamaña inversión inglesa (oficiales, 105 millones de euros allá por 2016) y ahora ha topado con la horma de su zapato, un entrenador que no suspira por su categoría salarial, sino que juzga por su rendimiento y al que además le gustan otros jugadores como sustitutos de Pogboom, como Frenkie de Jong.

El preparador dijo en Football Insider que no va a gastar ni un minuto en tratar de cambiar al futbolista y poco menos que si no quiere renovar, mejor será que salga en enero, que es cuando el United puede recibir dinero por su persona. Y parece que es una vía probable, toda vez que, pese a que el interés del Real Madrid se ha enfriado, el Paris Saint-Germain ha preguntado por su situación y, según indica Fabrizio Romano, los diablos rojos no han obtenido respuesta por parte del futbolista a la propuesta de renovación.

Así las cosas, el United sabe que ha llegado a un punto de no retorno con su díscolo jugador: cobra mucho, rinde poco y en no pocas veces está lesionado, si unimos estos caracteres con la circunstancia de que en junio puede irse gratis, el United va a acelerar por darle una salida en enero, en el mercado de fichajes invernal. Quedan pocos días para la apertura de la citada ventana y PSG, Real Madrid y Juventus de Turín, sus probables candidatos, ya saben que Pogba puede ser la bomba invernal.