Recibió la llamada de Karim Benzema para rechazar a Ancelotti, pero solo quiere al Real Madrid

Uno de los principales nombres de este mercado invernal, será el de Raphael Varane, que tras su enfrentamiento personal con Erik Ten Hag, estaría más que dispuesto a salir del Manchester United en este mercado de enero. En este sentido, el central galo ya ha sonado para reforzar la maltrecha zaga del Real Madrid. Sin embargo, según informa L’Équipe, Varane habría recibido una llamada desde Arabia Saudí para reunirse con viejos amigos de su pasado blanco como son Cristiano Ronaldo o Karim Benzema.

Varane solo quiere seguir en Europa

Ante la llamada de Oriente Medio, el citado medio asegura que Varane ha sido contundente en su respuesta y no considera la Saudi Pro League como una opción a día de hoy. Y es que, pese a que el francés no vive sus mejores momentos profesionales, está muy lejos del final de su carrera, pues con apenas 30 años, todavía le queda mucho fútbol en sus botas.

Y es que, si bien es cierto que fichar por cualquier equipo de Arabia Saudí implica firmar un contrato multimillonario e inalcanzable en cualquier equipo de Europa, parece que no es ninguna prioridad para Varane.

La realidad es que la opción favorita de Varane no es otra que regresar al Real Madrid, una opción sobre la cual ya hablamos en Don Balón y que, pese a no estar descartada, se antoja como una operación muy complicada, dado que Erik Ten Hag no hará ningún favor a Varane, al que todavía quiere hasta el final de temporada.

Camino contrario a Casemiro

Mientras que Varane ha rechazado por completo la opción de fichar por un equipo saudí, no sucede lo mismo con su compañero del Manchester United, Casemiro, que, a diferencia del galo, sí que está tentado por la suculenta oferta de Arabia Saudí, donde, como ya hemos comentado en Don Balón se podría reencontrar con, amigos de la selección brasileña y del Real Madrid.

Así pues, mientras que Varane busca una salida inminente de Old Trafford, el francés se ha negado a aceptar un fichaje a Arabia Saudí, todo esperando la llamada de Florentino Pérez.