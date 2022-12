Revés para Alemany: su fichaje a coste cero prefiere la Premier League

Dada la delicada situación económica que sigue azotando al FC Barcelona de Joan Laporta, la hoja de ruta de la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany pasa por fichar a futbolistas que terminan contrato a coste cero, como ya hicieran la temporada pasada con incorporaciones como las de Héctor Bellerín, Franck Kessié o Andreas Christensen, entre otros.

En este contexto, uno de los objetivos de los culés de cara al mercado de fichajes veraniego era, tal y como os contamos en Don Balón hace días, el de Adrien Rabiot. Sin embargo, su situación contractual no ha llamado únicamente la atención del FC Barcelona y, en este sentido, equipos de la Premier League como Arsenal, Manchester United o Chelsea también han mostrado interés en el centrocampista galo que, por otro lado, vería con buenos ojos recalar en la liga inglesa.

Así lo dijo en la previa del choque que enfrentará en poco más de una hora a Francia contra Inglaterra para conseguir el último de los billetes para las semifinales del Mundial de Qatar 2022, cuando Rabiot desveló su sueño de jugar en Inglaterra: “La Premier League me atrae. Siempre he dicho que me gustaría jugar allí. ¿Será al final de mi contrato con la Juve? No sé”, afirmó el futbolista de la Juventus de Turín.

Como comentamos, el hecho de que Rabiot se haya posicionado de manera pública con una predisposición mayor a jugar en la Premier League, son pésimas noticias para un FC Barcelona al que, ante el interés de los tres clubes ingleses (todos ellos, además, con un potencial económico muy superior al de los culés), solo le quedaba la esperanza de poder apelar al sentimiento del futbolista para jugar en uno de los dos clubes más grandes del mundo, junto a Real Madrid, si más no en cuanto a masa social respecta.

Así las cosas, parece poco probable que los culés se puedan hacer con los servicios de Rabiot, de manera que, salvo giro inesperado de última hora, uno de los deseos de Mateu Alemany para verano ya se habría esfumado en diciembre. Por lo pronto, el culebrón del centrocampista galo se centrará a partir de ahora en ver qué equipo inglés se termina haciendo con sus servicios.