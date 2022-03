Se desata la locura: ¿Estará Cristiano en el derbi ante el City?

La Premier League vivirá esta tarde uno de sus partidos más deseados, el derbi de Mánchester, donde el City y el United se verán las caras para revatir, una vez más, su eterna rivalidad.

Sin embargo, hay algo que ha desconcertado a los aficionados de los 'Red Devils'. Según ha publicado 'Manchester Evening News', Cristiano Ronaldo no ha acudido a concentrarse con el equipo al hotel Lowry, donde se han dado cita el resto de jugadores convocados para el encuentro.

Lo más extraño es, como señala el medio británico, que tampoco se ha constatado la presencia Edinson Cavani, Raphael Varane y Luke Shaw, quienes no tienen motivos para no ir convocados con el equipo (no sufren lesiones, ni presentan ningún motivo aparente para no disputar el enfrentamiento).

Será a las 17:30 horas cuando se resolvera la incógnita en el Etihad Stadium y se confirmará si el exjugador madridista, junto al resto de "desaparecidos" disputarán el encuentro ante los 'citizens'.

El City, actual líder de la Premier League con 66 puntos, llega al partido tras vencer en la última jornada al Everton por 0-1, gracias a la contribución de Phil Foden. El Manchester United, por su parte, cuarto en la tabla de clasificación (pero con tres partidos más el Arsenal que se sitúa por debajo), buscará sumar su octavo partivo consecutivo sin perder. El último enfrentamiento del United fue ante el Watford y finalizó 0-0.

En lo que a derbis respecta, hay que señalar que, a pesar de que el City ganó el derbi de la primera vuelta, disputado el pasado mes de noviembre en Old Trafford por 0-2, solo ha sumado dos victorias en los últimos trece derbis.

Los de Pep Guardiola están obligados a ganar para mantener distancias con los de Anfield, que persiguen el liderato y solo se encuentran a tres puntos de su precesor. Pero, no preocupa el derbi, preocupan los puntos. "Ganar el derbi ayudaría. Sabemos lo que hay que hacer. ¿Perder el derbi y ganar la Premier? Firmo ahora mismo", fueron las palabras del exentrenador del FC Barcelona en la previa al partido.

“Sé lo que lo importante que el derbi es para nuestros seguidores, pero no jugamos para ganar el derbi, jugamos por ganar la Premier League", concluyó Guardiola.