Sudor frío en Guardiola, su pupilo y Odegaard romperán la Premier: otro Declan Rice; otros 115M

Si hay un equipo que está ofreciendo en la Premier League un rendimiento excepcional ese es el Aston Villa, cuya pelea con los otros tres gigantes de Inglaterra -a decir, Arsenal, Liverpool y Manchester City- está siendo heroica. Es más, su paso al frente en la tabla viene dado entre otras cosas por haber conseguido doblegar sobre el césped a varios de estos contendientes. Eso sí, su éxito pasa factura y su gran estrella ya está en mente de hasta dos de sus actuales adversarios.

Nueva realidad inglesa

Los de las cantidades asombrosas en la liga inglesa empieza a ser una realidad más o menos habitual y no es cosa exclusiva de un equipo específico, sino que son multitud los conjuntos que se han gastado enormes cantidades en no muchos jugadores. Y si esto está sucediendo con futbolistas de nivel, qué no podrán hacer un gigante de la talla de Arsenal o el City por la estrella de Unai Emery en Villa Park.

Una cifra desproporcionada por un jugador enorme

Y es que el Villa se ha adelantado a los acontecimientos y ha puesto una cifra nunca menor a 115 millones de euros para vender a su gran estrella, un Douglas Luiz que está maravillando en la competición británica y que tiene especialmente embelesado al equipo gunner. Es más, pese a la cantidad fijada, no son pocas las fuentes que aseguran que Mikel Arteta podría poner en marcha un plan similar a ideado con Declan Rice por el internacional con la canarinha.

Y sin bien es cierto que al equipo del Emirates les costó llevarse al medio centro internacional con los three lions, lo cierto es que a los dirigentes del club cañonero no le tembló el pulso a la hora de desembolsar más de 100 millones de euros por el organizador, por lo que la amenaza de juntar a Luiz con Odegaard, Gabriel Jesus, el mismo Rice y compañía hay que tomarla más que en serio en próximas ventanas de transferencias.