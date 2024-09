Ten Hag lo trató como a CR7: le dijo que no al sustituto de Garnacho; ni en las prácticas destaca

Desde que Alex Ferguson dejó su cargo a disposición, la zona técnica ha tenido distintos entrenadores, ajenos Erik ten Hag el que está comandando un equipo que lucha por volver a ser el de antes. Al United le está costando más de la cuenta, llegando a tocar fondo, como dejar de competir en Champions League o no ganar la Premier League desde hace años. El técnico neerlandés, sin embargo, tiene la confianza de la dirigencia para continuar con el proyecto, pero el DT también tiene que tomar decisiones por el bien del grupo, como desprenderse de futbolistas que no aportan.

El caso que más revuelo ha causado es el de Antony, puesto en bandeja recientemente por ten Hag. El brasileño no ha tenido el impacto positivo que en la interna de los 'red devils' esperaban que tenga, lo que se pagó por su pase no justifica hasta la fecha lo realizado en el campo. Ten Hag es consciente de la situación del brasileño y todo parece indicar que su oportunidad aún no va a llegar, pues hasta este paso, el extremo está más fuera que dentro del club.

Ten Hag condiciona a Antony

La firmeza de ten Hag no es una novedad desde que llegó a Old Trafford, pues no tuvo problema con mandar a Cristiano Ronaldo al banco cuando el portugués jugaba por el United. Con Antony, la oportunidad para regrese a las canchas está lejos de ser definitivo, luego de las recientes declaraciones del DT: “Tenemos entrenamientos todos los días y los jugadores tienen que ganarse el derecho a jugar”.

No hay mérito del brasileño

Para el ex director técnico del Ajax no basta no solo con esforzarse, sino estar por encima de quien está ocupando la posición. Por lo pronto, el corto plazo indica que el extremo aún no volverá. Ten Hag dijo que Antony “está luchando, luchando por su posición”. Sin embargo, el entrenador también acepta que “Antony tiene que recuperarse y tiene la capacidad para hacerlo”.

Una oportunidad más

Con un equipo que con el paso de los partidos va agarrando ritmo, el conductor del Manchester United no descarta la posibilidad de que Antony regrese, pero que le costará mucho trabajo. “Por supuesto que Antony está impaciente, quiere jugar y está luchando por jugar”. Finalmente, aclaró que Antony tiene “que ganarse el derecho en los entrenamientos. Los demás lo están haciendo bien, así que tiene que superarlos”.