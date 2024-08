Ugarte ya no sabe qué hacer para que el PSG lo ceda al United; Erik ten Hag lo espera con ansias

El uruguayo Manuel Ugarte continúa presionando a la directiva del París Saint-Germain para dejar Francia y ser transferido al Manchester United, club inglés que tiene a Erik ten Hag sentado en el banquillo ansioso por contar con él.

En las últimas horas, el DT de los Red Devils volvió a insistir con la llegada del mediocampista que viene de tener una muy buena actuación en la Copa América de Estados Unidos, torneo que dejó a los dirigidos por Marcelo Bielsa en la tercera posición, detrás de Argentina y Colombia.

Según informó Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambas directivas iniciaron hace varios días pero nunca llegaron a buen puerto. Si se sostienen en pie es por la presión del futbolista y la insistencia del DT, que quieren contar con él sí o sí, en la previa al comienzo de una nueva Premier League.

Lo cierto es que los mancunianos no son los únicos que pretenden al jugador de 23 años surgido del Club Atlético Fénix de Uruguay. Barcelona y Manchester City son los otros clubes que lo tienen en carpeta. Por eso ten Hag se muestra obsesionado para lograr llevárselo al United. El valor de la ficha es de 45 millones de euros.

🚨🔴 Manuel Ugarte, OUT of PSG squad for their opening Ligue1 game.



He wants to join Manchester United, deal never been off. Absolutely on. But it will depend on conditions wanted by PSG.



Ugarte has been clear: he wants #MUFC as soon as possible. pic.twitter.com/0p2w0qhLvc