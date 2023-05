Vlahovic, Di María y Pogba alucinan, objetivo de 50M: CR7 lo sentenció y Zidane puede dirigirlo

Aun no sabemos qué ocurrirá con Dusan Vlahovic, aunque todo hace pensar que continuará la temporada que viene en la Juventus de Turín; ni tampoco con Ángel Di María, que aún debe renovar con la Vecchia Signora. Tampoco sabemos si finalmente Zinedine Zidane será el entrenador juventino en sustitución de Massimiliano Allegri o si Paul Pogba conseguirá recuperar su nivel, sin embargo, hasta CR7 estará sorprendido con el movimiento en Mánchester que planea el equipo italiano.

Y es que este no es otro que el defenestrado Mason Greenwood, jugador con graves problemas extradeportivos, que fue apartado del Manchester United y que ahora puede irse cedido o en calidad de venta al equipo turinés. No olvidemos que una vez que se supo el caso de violencia de género del futbolista, compañeros suyos como el mismo Cristiano Ronaldo o Paul Pogba decidieron dejar de seguirlo, en un claro gesto de enviar al ostracismo al joven futbolista inglés. Por ello, Greenwood, que parece se recupera de aquellos problemas, desea una nueva etapa lejos de Old Trafford, siendo Italia el lugar escogido por el jugador.

Al parecer, tal y como informan fuentes inglesas, serían la Juventus de Turín, el AC Milan y la AS Roma, por ahora en manos de José Mourinho, quienes estarían tras sus pasos, siendo la entidad turinesa quien tiene todo de cara para llevarse al jugador. Más concretamente The Sun ha apuntado que el interés del equipo del Calcio en el joven futbolista es total y puede ser la gran sorpresa juventina una vez se inicie el próximo mercado de fichajes estival.

Apartado y en el ostracismo

No solo Cristiano Ronaldo o Paul Pogba, sino otros compañeros de equipo, como por aquel entonces Edinson Cavani, o Nike, entre otros, retiraron su apoyo a Greenwood tras las acusaciones de “violación, agresión y comportamiento coercitivo” que pesaban sobre él. Ahora, retirados los cargos, al parecer porque muchos testigos no quisieron declarar, el jugador toma una nueva etapa en su carrera, una que ya queda marcada en Inglaterra pero puede ser diferente en Italia. Recordemos que el futbolista era una de las grandes promesas de la Premier League y del fútbol mundial y que hace no tanto tiempo estaba tasado en 50 millones de euros.