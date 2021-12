Allegri y Paulo Dybala buscan olvidar a CR7: trato con Al-Khelaifi

Maximiliano Allegri continúa buscando colocar nuevamente a la Juventus entre los mejores clubs de Europa, tarea complicada teniendo en cuenta la situación en la que regresó a Turín el pasado verano y la salida de Cristiano Ronaldo rumbo al Manchester United. Durante el mercado estival, tras la marcha del luso solamente llegó Moise Kean para cubrir dicha vacante, pese a que el cuadro bianconeri contempla varias alternativas para su delantera con vistas al próximo mes de enero. Allegri ha reactivado la opción de Mauro Icardi para mejorar sus opciones de cara a portería según cuenta La Gazzetta dello Sport, a sabiendas de que el delantero argentino y Al-Khelaifi estarían buscando una salida y que podría conformar una gran dupla ofensiva junto con su compatriota Paulo Dybala en Turín.

El delantero argentino del Paris Saint-Germain ha manifestado públicamente sus deseos de abandonar el Parque de los Príncipes cuanto antes, terminando contrato en 2024, por lo que este mercado invernal se ha convertido en una fecha idónea para el cuadro parisino para recaudar también una importante suma por su traspaso. La verdadera prioridad de la Juventus para el puesto de nueve era Dusan Vlahovic, que está brillando en la Fiorentina; aunque el conjunto turinés es consciente de que la puja por el atacante serbio será muy intensa. Por ello, el nombre de Mauro Icardi vuelve a ganar fuerza, a la espera de poder sentarse a negociar un precio con el PSG.

Desde París, el propio Mauro Icardi estaría presionando al cuadro galo para acelerar su salida al máximo posible, aunque Al-Khelaifi ha demostrado en repetidas ocasiones que no cede ante el chantaje de sus futbolistas. El delantero argentino no se encuentra a gusto con su actual situación dentro de la plantilla comandada por Mauricio Pochettino según adelanta Calciomercato, además de que la directiva no pondrá demasiadas facilidades a su venta; dado que exigirán una cantidad importante para dejarlo salir.

El FC Barcelona ha preguntado también por la situación del atacante argentino, dado que necesita con urgencia otro delantero tras la lesión de Sergio Agüero, pese a que el elevado coste de la operación deja a los de Joan Laporta por detrás de la Juventus en la carrera por hacerse con Mauro Icardi. El último gran problema de la operación reside en la cláusula que añadió el Inter de Milan en su acuerdo con el PSG en su día, por la que los de Al-Khelaifi tendrían que pagar 15 millones como compensación a mayores, en caso de que el argentino regresara a la Serie A, siendo esta cláusula anti-Juventus su último obstáculo para sellar su vuelta a Italia.