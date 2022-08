Bofetón monumental de Jovic a Florentino: arrepentido, el Madrid llora

Está por ver si el Real Madrid no se arrepiente esta temporada de haber dejado marcharse a Luka Jovic completamente gratis. Es cierto que el serbio no contaba lo más mínimo para Carlo Ancelotti y que estaba decidido a dejarle otra temporada más en blanco, viendo pasar los partidos desde el banquillo sin poder tener protagonismo, pero hay quien empieza a cuestionarse la decisión de haber dejado salir al delantero y más aún cuando Benzema no tiene recambio natural y va a ser el único ‘9’ de la plantilla durante todo el año.

Estas dudas vienen alimentadas por la actuación de Luka Jovic. El ariete jamás pudo demostrar nada en el Real Madrid por la falta de oportunidades y de continuidad en el césped. Nunca se llegó a sentir importante y jamás contó con la confianza primero de Zinedine Zidane y posteriormente de Carlo Ancelotti, pero por sus actuaciones previas en el Eintracht de Frankfurt en la temporada antes de que recalara en el Santiago Bernabéu, quedó claro que Jovic era un goleador nato. Y así se ha encargado de dejarlo claro también en su debut con la Fiorentina, algo que está haciendo que ya alguno en Madrid se empiece a tirar de los pelos.

Luka Jovic abrió la temporada en Italia con su nuevo equipo y lo hizo jugando como titular. El ex madridista se ganó un puesto en el once y fue la referencia ofensiva de los violas, y lo cierto es que no defraudó en absoluto y respondió a la confianza depositada en él. La Fiorentina venció en su primer encuentro de la Serie A en un partido apretado ante la Cremonese (3-2) pero Jovic fue definitivo porque consiguió ver puerta. Todavía en la primera parte, con el partido empato a un gol, el serbio apareció para poner el 2-1y darle confianza a los suyos antes del descanso, un tanto que fue decisivo para el triunfo.

De esta forma el delantero ha comenzado la temporada de la mejor manera posible para él. Vuelve a sonreír, es de nuevo feliz porque se siente titular e importante, y de paso hace dudar a Florentino sobre si su decisión de dejarle marchar gratis fue correcta.