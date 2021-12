Cristiano sigue la misma estrategia que Zidane: hoy es el día clave

Son pocas horas ya las que restan para que en Italia se ponga en marcha la última jornada liguera de la Serie A con la que se decidirá una cosa importantísima que aún no ha quedado aclarada. Con el ganador del Scudetto ya decidido (el Inter de Milán) y el descenso totalmente claro (descienden Benevento, Crotone y Parma) lo más importante será saber si la cuarta plaza destinada a la Champions League la ocupará el Nápoles o la Juventus de Turín.

Antes de comenzar el partido, los de CR7 cuentan con un importante handicap: no dependen de sí mismos y necesitarán ganar al Bolonia pero, además, que el Nápoles no sume los tres puntos en su partido frente al Hellas Verona. La trascendencia de estos partidos es tal que el futuro de Cristiano Ronaldo estará en el aire hasta que ambos partidos hayan finalizado. Si la Juve se queda fuera de la Champions League será prácticamente imposible que el portugués se quede un año más en Turín.

En la semana previa al partido decisivo su entrenador, Andrea Pirlo, no ha podido confirmar que su jugador franquicia se quedará el año que le resta de contrato, y es que nadie lo puede asegurar con rotundidad hasta que se sepa si los bianconeri disputarán o no la próxima edición de la Champions League. Ambos partidos comenzarán a las 20.45h por lo que pasadas las 22.30h se conocerá la escuadra que acompañará a Inter, AC Milán y Atalanta a la próxima Champions y quien será el compañero de viaje de la Lazio en la Europa League.

Por el momento, CR7 se ha mantenido al margen de los medios para no alimentar más un debate que no se detendrá hasta que el jugador confirme o desmienta los rumores que le sitúan fuera del club, sobre todo en el Manchester United. Hoy Cristiano hablará sobre el campo, que es donde mejor y más claro se expresa. Lo malo es que esta vez no dependerá solo de sus goles sino de lo que suceda a más de 500 kilómetros de Bolonia, en el estadio Diego Armando Maradona.