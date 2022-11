Di María y Pogba aportan millones deseados al Barça: por fin, la venta

Las cosas no van bien en el FC Barcelona, pero aún van peor en el Metropolitano para el Atlético de Madrid (puede decirse lo mismo del Ajax de Ámsterdam o el Sevilla, ambos eliminados de la Liga de Campeones), sin embargo, los dos grandes equipos españoles no son los únicos en apuros en la habitual élite europea, la Juventus de Turín está teniendo, pese a la enorme inversión realizada -entre ella, la de un Paul Pogba que sigue lesionado y se quedará sin Mundial-, una temporada para olvidar, por lo que el mercado invernal puede ser una inyección de ilusión y calidad, una que puede llevar millones a can Barça.

Informa Goal que la Vecchia Signora no solo no descarta hacerse con Memphis Depay en invierno, sino que a día de hoy puede ser uno de los objetivos más claros para dicha ventana, sobre todo con el fin de reajustar la plantilla y reconducirla al menos por el sendero del éxito en los frentes que les quedan libres a los de Massimiliano Allegri, tanto en Italia como en Europa, donde presumiblemente caerán a la Europa League.

Y decimos presumiblemente porque hoy los juventinos se juegan el pase a la categoría de plata del fútbol continental (junto a equipos como el Arsenal o el Manchester United) ante el peor rival posible, el PSG, y un desliz ante los franceses por un éxito del Maccabi Haifa frente al Benfica -ambos partidos, 21.00, hora española- les deja incluso sin competir en Europa (están empatados a 3 puntos).

Pero volvamos al jugador neerlandés del Barça. Allegri cree que el futbolista de los Países Bajos es un gran recurso, económico y de calidad, para reforzar su plantilla por lo que se espera una oferta en firme en enero. Y esta es una noticia excepcional en el Camp Nou ya que no cuentan con Depay, acaba contrato en junio (por lo que podría irse gratis al lugar al que desee) y esta inyección económica viene de perlas ante la precaria situación financiera del club blaugrana.

Tengan en cuenta que si Depay tendría cabida como cabeza de león en esta Juve carente de gol, en el Barça el neerlandés lo tiene muy complicado con Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski, además de circunstancialmente Pedri y Gavi, pudiendo ocupar su demarcación en el tridente culé.