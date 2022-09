Mourinho y Dybala hurgan en la herida de la Juve, se lía en la Serie A

La Juventus de Turín adolece de pecados propios de una herida común en grandes tocados por una enfermedad, la falta de rumbo en su proyecto. Las causas suelen varias: desde la directiva hasta el cuerpo técnico y/o los jugadores, pasando por la planificación, la falta de calidad de la plantilla o las carencias técnicas y tácticas. En el caso de la Juventus quizá exista un poco de todo. Y desde luego no ayuda el ruido que llega desde Roma, con José Mourinho y Paulo Dybala abriendo el ventilador de la agitación.

La misma Joya le vendría de perlas a nivel futbolístico a los de Massimiliano Allegri, básicamente porque quizá el argentino no sea el más potente o el más goleador, pero sí tiene imaginación y creatividad, esa chispa diferencial que suele resolver conflictos sobre el césped. En cualquier caso, la historia del argentino en Turín finalizó y seguramente no de la mejor manera, pero el caso es que, tras el mercado de fichajes, triunfa en la Roma y, como no podía ser menos, se acuerda de su exequipo.

“Sí, los últimos años en la Juventus no fueron fáciles, un cambio me hizo bien. Mourinho me llamó y en unos minutos me decidí. Tanto él como el director me hablaron del proyecto y de las ganas de seguir ganando como el año pasado”, dijo en ESPN. Pero no se quedó ahí, sino que realizó comparativas que seguramente duelan en la grada turinesa. “Los fanáticos de la Roma son similares a los fanáticos argentinos en términos de pasión, diferente al ambiente de la Juventus, más parecido al argentino. Tienen una locura hermosa, siento ese cariño, para ellos la Roma está antes que la familia. Ellos viven el fútbol como nosotros”.

Y por supuesto Mourinho tiene mucho que ver en todo ello: “En Roma con la Juventus íbamos ganando 4-3 y el míster me sacó. Mourinho se acercó al banquillo a saludarme y me dijo: 'Eres un fenómeno'. Este episodio se ha quedado en mi cabeza”, comentó, aludiendo a las bondades y virtudes de The Special One: “trabajar con él es fácil. Con él hablo de todo, conoce a todos los jugadores, desde la élite hasta la tercera cuerda. Tiene un grupo de gente que trabaja muy bien. Lo que me sorprendió de Mourinho es la humildad que tiene, trata a todos por igual".

La Roma aventaja en la Serie A a la Juve, que está en problemas en la liga italiana y en la Champions League, en tres puntos; los capitalinos, por el contrario, tratan de ser un aspirante real a los dos grandes títulos que tienen entre manos.