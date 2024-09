El destino de Victor Osimhen se confirmó; el nigeriano jugará en el fútbol turco: Napoli se despide

El mercado de pases en Europa se cerró con novedades, noticias de última hora y otras que llamaron la atención, como la situación de Victor Osimhen. El delantero nigeriano rompió su relación con Napoli de la peor manera, pues el cuadro le cerró las puertas hasta para los entrenamientos del primer equipo. El atacante, pretendido por más de un equipo, sobre todo de la liga árabe, parece haber encontrado un respaldo, pero del balompié turco.

Sonó en Chelsea, pero el acuerdo nunca se concretó, las expectativas del exgoleador del Napoli por ir a una liga exótica árabe, pero al final la idea no le convenció. Pese a la fuerte inversión y el dinero que el '9' podría haber cobrado, decidió quedarse para analizar su futuro. El popular Galatasaray es el elegido para que el africano desembarque y se convierte en su nuevo fichaje, luego de alargar este mercado estival de fichajes que por poco no acaba con un final feliz.

En Turquía el mercado de traspasos finaliza el próximo 13 de septiembre, pero esto ya no será un obstáculo en el camino de Victor Osimhen quien llegó a un acuerdo con Napoli para que irse a un nuevo club. Galatasaray se postuló para pelear por el africano y, tras reuniones con los directivos del equipo otomano, se llegó a un acuerdo final.

🚨🟡🔴 Victor Osimhen has accepted to join Galatasaray on loan.



Understand Osimhen’s now asking for release clause at Napoli to become €75m instead of €130m…



…also wants a break clause for January in case top clubs approach him over move.



Final points being discussed. ⏳✈️ pic.twitter.com/6IOymCKCGO