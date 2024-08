El Maradona prepara la fiesta: Doble fichaje Premier y el 9 soñado por Conte, que no es Osimhen

La cuenta regresiva ha comenzado: en un par de días, Antonio Conte tendrá a su delantero soñado. Y es que entre el técnico y Romelu Lukaku existe una relación especial que va más allá de la clásica entre entrenador y jugador.

Los dos nunca dejaron de mantenerse en contacto después de haber trabajado y ganado juntos en el Inter: intercambios, risas, consejos. Y quizás por eso, tan pronto como Conte firmó con el Napoli, el perfil del sustituto de Osimhen era evidente para todos. Lukaku le dio el “sí” a Napoli por el entrenador italiano y ha dicho no a todas las demás opciones. En pocos días, los dos se reencontrarán como en los viejos tiempos. El belga llegará durante este martes al sur de Italia para iniciar su cuarta aventura en Serie A con su tercer club diferente.

El delantero se realizará esta semana las pruebas médicas, con el primer entrenamiento previsto para el miércoles, siempre y cuando no surjan contratiempos en las próximas horas. Aurelio De Laurentiis y Manna (mánager del club) quieren darle a Conte el nuevo delantero lo antes posible, para que esté disponible para el partido del sábado en el Maradona contra el Parma. Para una presentación a lo grande.

🚨🔵 Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.



Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.



Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.



Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl