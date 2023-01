El Milán quiere a un descarte de Xavi y Laporta lo quiere fuera ya

Sergiño Dest nunca fue capaz de cumplir con las expectativas durante sus dos temporadas vistiendo la camiseta blaugrana. El lateral estadounidense decepcionó a todo el Camp Nou dejando actuaciones realmente pobres en la posición de lateral diestro. El ex del Ajax llegó como un futbolista con potencial para hacer olvidar el hueco que dejó Dani Alves años atrás. Sin embargo, ni fue capaz de cubrirlo, sino que perdió la batalla por el puesto con un Alves que volvió al Barça con 38 años, nada salió bien.

El carrilero norteamericano, salió cedido de la entidad blaugrana para jugar con el AC Milan en la presente temporada y pese a que su campaña con el campeón italiano está muy lejos de ser destacable, según cuenta La Gazzetta dello Sport, los rossoneri estarían interesados a negociar la incorporación definitiva de Dest, algo que seguro gustaría mucho en las oficinas del Camp Nou.

El acuerdo para la cesión de Dest incluía una cláusula de compra no obligatoria por un valor de 20 millones de euros, un precio que el Milán no estaría por la labor de asumir pero que están abiertos a negociar. Por su parte, los culés no están encantados con reducir el precio para dar salida a Dest, pues según el citado medio, Roma y varios clubes de la Premier League estarían interesados en la situación del carrilero propiedad del Barça.

Si nos fijamos en la temporada de Dest en Italia, no encontramos que solamente ha disputado 7 partidos en liga con un total de 234 minutos, es decir una presencia testimonial en el conjunto rossoneri. El norteamericano no goza de la confianza de Pioli, que prefiere apostar por Calabria o Kalulu para el carril diestro.

Por su parte, en Can Barça de seguro que ven con muy buenos ojos una salida de Sergiño Dest, el lateral derecho nunca ofreció un rendimiento satisfactorio en el Camp Nou y si los culés pueden ingresar algo por su traspaso y se pueden ahorrar su ficha, se podrían dar por más que satisfechos, pues su llegada fue un fracaso, algo habitual para la posición de carrilero derecho, la cual se ha convertido en un pozo sin fondo.