Florentino rechazado por Mourinho: Ancelotti le debe una al portugués

Junio de 2021, Zinedine Zidane decide dejar, de nuevo, el banquillo del Real Madrid y Florentino Pérez comienza a hacer el casting de entrenadores para la temporada 2021/2022. Muchos eran los nombres que estaban apuntados en la agenda del presidente blanco pero uno destacaba por encima del resto: José Mourinho. Según ha revelado el exfutbolista Futre en una entrevista concedida a los medios italianos, el máximo mandatario del conjunto madridista le ofreció el banquillo al entrenador luso antes que a Carlo Ancelotti, pero éste lo rechazó.

“José (Mourinho) el año pasado ganó la Conference League y aceptó el proyecto de la Roma, ha creído en él desde que firmó. Dijo que no al Real Madrid. Cuando se fue Zidane ya había fichado por la Roma, pero podría irse al Real Madrid. Alguien le llamó, pero él prefirió irse a la Roma y empezar este proyecto”, ha asegurado Paulo Futre. Tras este no, Florentino Pérez decidió llamar a Carlo Ancelotti y ya no sabremos si la segunda etapa del portugués al frente del banquillo blanco hubiese sido tan exitosa como la del italiano, pero lo cierto es que los dos han tenido hasta la fecha un gran rendimiento en sus respectivos equipos.

Como bien ha señalado Paulo Futre, José Mourinho ganó el año pasado la Conference League y se convirtió en el primer entrenador en conseguir los tres títulos europeos, además clasificó a la Roma para la Europa League y este año ya tiene al equipo italiano en puestos de Champions League. Por su parte, Carlo Ancelotti ha conquistado el doblete con el Real Madrid, además de la Supercopa de España, y este año ya ha ganado la Supercopa de Europa, es líder de LaLiga y está clasificado para los octavos de final de La Liga de Campeones. Ambos entrenadores luchan cada semana por ser el entrenador con más victorias europeas de la historia. Ahora mismo la competición la gana el portugués, con 108 partidos ganados, mientras que Carlo Ancelotti tiene 107.

Al conquistar la liga número 35 el pasado mes de abril, Carlo Ancelotti se dio un abrazo con Florentino Pérez y le agradeció esta segunda oportunidad al frente del banquillo madridista, pero ahora se descubre que todo esto ha sido posible gracias a que Mourinho rechazó la propuesta del presidente blanco. ‘Carletto’ le debe una al técnico de la Roma, aunque, solo por la oportunidad, ya que el gran trabajo con los jugadores del Real Madrid es todo gracias a él y su cuerpo técnico.