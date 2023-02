Golpe de la Juve a Madrid y Atleti con 30M por la joya española que enamora a Ronaldo Nazário

Uno de los objetivos que comparten tanto Real Madrid como Atlético de Madrid para reforzar sus respectivas plantillas es apuntalar la posición del lateral derecho. En el caso de los merengues porque Dani Carvajal, a sus 31 años, no tiene a un relevo generacional de garantías (Odriozola que, por edad tendría que serlo, no convence en absoluto a Carlo Ancelotti), mientras que en el caso de los rojiblancos porque tras la salida de Kieran Trippier, el Atleti no ha conseguido encontrar a un jugador capaz de igualar el rendimiento del inglés por la banda derecha.

Por ello, como ya os contamos en Don Balón, los dos clubes madrileños pusieron sus ojos en una de las joyas más prometedoras del fútbol español, como lo es Iván Fresneda, actual jugador del Real Valladolid que preside Ronaldo Nazário. Sin embargo, para desgracia de Real Madrid y Atlético de Madrid, el joven lateral derecho no solo ha despertado interés en el campeonato nacional, sino que, además, otros equipos de Europa como el Borussia Dortmund, el Arsenal o, más recientemente el Manchester United, también están tras los pasos del futbolista. Una lista a la que, según informa Calcio Mercato, también ha destacado en las últimas horas la Juventus de Turín, irrumpiendo con mucha fuerza en la puja.

De hecho, tal sería la prioridad por parte de los italianos a la hora de intentar cerrar el fichaje de Fresneda que, de acuerdo con la información del medio citado, la Vecchia Signora estaría dispuesta incluso a pagar los 30 millones de euros que tiene de cláusula de rescisión. Una cláusula que, si bien a principio de temporada era de 10 kilos, tras haber disputado más de ocho partidos con el primer equipo (solo esta temporada ya lleva 10 en liga y 1 en Copa del Rey), se le subió automáticamente hasta los 30 millones citados.

En cualquier caso, resulta evidente que la progresión de Iván Fresneda no ha dejado indiferente a nadie en Europa y, como tal, ha despertado una importante puja para hacerse con sus servicios. Desde luego, a los grandes equipos razones para querer ficharle sobran, ya que a sus 18 años de edad no solo tiene una magnífica proyección, sino que, además, ya es una realidad contrastada en LaLiga Santander, gracias a sus características que hacen de él un lateral con gran toque de balón, especialmente a la hora de centrar, y con mucha contundencia en la recuperación del esférico. Unas cualidades que, a su corta edad, hacen de él un futbolista muy apetecible para los grandes equipos de Europa.