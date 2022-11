José Mourinho lo vuelve a hacer: crack sentenciado, como CR7 y Pogba

Suele decirse de José Mourinho, y se ha constatado en no pocos grandes de Europa, que es la alternativa perfecta en tiempos de crisis; el salvador ideal que con sus métodos revierte la situación en tiempo récord. Al menos así solía ser. Sin embargo, a The Special One también se le atribuye un fallo, uno enorme: es de mecha corta, su fulgor inicial tarde o temprano trae una tempestad interna que incendia sus proyectos hasta crear atmósferas irrespirables, asfixiantes. No siempre ha sido así, pero ha ocurrido, y en la AS Roma está sucediendo.

Es complicado encontrar en la actualidad, más aún en esta sociedad suscrita a lo políticamente correcto, personalidades como las del entrenador portugués, de esas que hablan sin tapujos, sin disimulos, que no esconde lo que piensa, le guste a uno o no. Mou es, en definitiva, lo que es, y tal vez no podríamos haber vivido estos últimos años en el fútbol sin su peculiar visión del balompié. Ahora bien, gestionar su ego, su forma de dirigir, es un dolor de cabeza. Los romanos lo viven ahora, con el señalamiento público a jugadores, un traidor y su crack.

Este último es Tammy Abraham, al que criticó públicamente Mourinho y del que se dice que puede salir del equipo del Olímpico incluso en este próximo mes de enero, en pleno mercado de fichajes invernal. No sabemos si como cedido o tratando de llegar a un acuerdo por su venta, pero Calcio Mercato nos indica que su choque con Mou es total y su marcha puede ser inminente.

Con Mou uno debe guarecerse cuando los resultados son malos, que es lo que está pasando en el histórico conjunto italiano, y lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid o Paul Pogba en el Manchester United. Lo que ocurre en la ciudad eterna. La AS Roma empató ante el Torino en el último partido de la Serie A y el entrenador luso descargó sus iras contra ciertos futbolistas; por otro lado, una práctica que ya le hemos visto en otras ocasiones.

Pues bien, Abraham, aunque no haya ido con Inglaterra al Mundial, sigue siendo un jugador con mucho atractivo para el mercado y es ahí donde le ha mandado José Mourinho. Veremos en qué acaba esta historia.

Dos empates y una derrota ante la Lazio, en el derbi capitalino, han sacado a los romanistas de los puestos europeos de la Serie A y Mourinho debe disparar contra alguien, esta vez le ha ticado a Abraham.