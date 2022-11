Mourinho echa al traidor y elige al defensa de Xavi como sustituto

Cuando el río suena agua lleva y cuando José Mourinho acusó de traidor a un futbolista de la plantilla de la Roma, todos los medios italianos apuntaron en una misma dirección: Rick Karsdorp. El entrenador portugués le invitó a irse del club en enero y lo que parecía que se iba a quedar en una posterior charla para aclarar lo sucedido, más bien esas palabras del técnico luso se convirtieron en un punto de no retorno. El lateral neerlandés ha hecho las maletas y ya se encuentra fuera de la capital de Italia a la espera de resolver su futuro. Ahora, le toca le toca mover ficha al conjunto italiano para sustituirle y se ha fijado en el jugador del FC Barcelona para reforzar el costado derecho de su zaga.

Según afirma La Gazzetta dello Sport, Héctor Bellerín sería uno de los principales candidatos para ser el sustituto de Rick Karsdorp en la Roma. El todavía futbolista del Arsenal no ha conseguido hacerse un hueco todavía en el once de Xavi Hernández. La lesión que sufrió durante el parón de selecciones del mes de septiembre, que le mantuvo apartado del equipo hasta mediados de octubre, y haber llegado al conjunto culé el día 2 del mismo mes, le ha privado de muchas oportunidades y ahora, tras el Mundial, se encontrará con mucha competencia en su posición, ya que, el egarense recuperará a Koundé, Araújo y Sergi Roberto, es más, tal y como publican los medios catalanes, el FC Barcelona se encuentra en negociaciones con un lateral derecho para enero.

Según publica el diario Sport, Arnau Martínez se ha convertido en uno de los principales objetivos del FC Barcelona para este mercado invernal. No quiere esperar al verano para que otros clubes puedan unirse a la puja por el jugador del Girona y su intención es que forme parte de la plantilla el mismo mes de enero. Si esto sucede Héctor Bellerín, cuyas escasas actuaciones tampoco han sido del mejor nivel, o mejor dicho, del rendimiento ofrecido en el Real Betis, vería como su participación decae.

Él quiere quedarse y renovar con el FC Barcelona en junio, ya que se encuentra cedido, lo ha manifestado públicamente, pero los planes del conjunto azulgrana, al menos a día de hoy, son otros. Si Héctor Bellerín no recupera su nivel, es muy probable que no siga vistiendo la elástica blaugrana el año que viene, pero la Roma de José Mourinho quiere aprovecharse de esta situación y prepara una oferta para este mercado invernal. El entrenador luso le quiere y ahora solo falta por saber qué hará el ex del Real Betis cuando le llegue la oferta.