Mourinho, retratado: 18 años, De la Fuente lo ve junto a Cubarsí y Yamal, 50M y 3 gigantes tras él

Pertenece a la Juventus de Turín; juega en la AS Roma, de ahí que fuera ninguneado por José Mourinho, y desde este momento es un objetivo prioritario de uno de los equipos más poderosos económicamente de la Premier League, como es el Newcastle. A sus 18 años, este talento hispano-neerlandés ya convence a Luis de la Fuente y deja en evidencia a The Special One.

Con De Rossi mucho más determinante

Todo ha cambiado para Dean Huijsen desde que José Mourinho fue despedido del equipo romanista y una leyenda del club, como es Daniele de Rossi, se puso al frente del equipo. Con el ex centrocampista campeón del mundo en 2006, el jugador por ahora convocado solo por La Rojita ha sido mucho más importante en el histórico conjunto capitalino, y eso, además de su talento, edad y proyección le ha valido el interés de multitud de equipos.

Y es que no es casual que Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, lo vea ya como el próximo pelotazo de la Selección tras las incorporaciones de jugadores tan jóvenes como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, los dos futbolistas del FC Barcelona, básicamente porque hablamos de un central muy solvente con el balón en los pies pese a sus 197 centímetros de estatura. De ahí que la Juve, su club propietario, no tenga ya solo que sopesar si se lo vende a la Roma, sino de si tiene que quedárselo o acepta los 50 millones de euros que parece el Newcastle pondría por él.

Con contrato hasta 2028, la Vecchia Signora tiene casi decidido hacerlo regresar la temporada que viene a sus filas, el problema es que los magpies están dispuestos, como demuestra esa cantidad citada con respecto al equipo inglés, a apostar fuerte por la promesa de La Roja en la siguiente ventana de transferencias, la veraniega, tal y como apunta Gazzetta dello Sport y nos consta que al jugador le atrae la posibilidad de jugar en la Premier League. Por otro lado, el conjunto del norte de Inglaterra le haría un contrato con emolumentos notoriamente superiores a los de los dos conjuntos italianos.

En cualquier caso, De la Fuente ya se frota las manos con él y desde luego demuestra que José Mourinho se equivocó con un Huijsen al que no daba bola: 69 minutos en 20 partidos de Serie A.