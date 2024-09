Nápoles condiciona la estadía de David Neres; el brasileño vivió su peor día: asalto a mano armada

David Neres dejó Benfica con el fin de retomar el nivel que lo hizo conocido cuando era jugador del Ajax. El delantero brasileño fue pretendido por Napoli, quien se encargó de gestionar hasta el final para que el sudamericano se convierta en su nueva adquisición. Tras llegar a un acuerdo, el extremo no tardó en debutar y dejar de paso un efecto positivo en el cuadro de Antonio Conte. Sin embargo, la vida fue puesta en riesgo cuando lo asaltaron.

Su duelo con Parma, del cual fue protagonista y prácticamente autor de una asistencia para darle la victoria al azzurri, quedó en el olvido, ya que la inseguridad no pasó desapercibida para el atacante. Sucedió cuando salía en su auto con su novia del estadio Diego Armando Maradona, hasta que fue interceptado por dos malhechores que optaron por solo robarle, más no agredirlo. Esto despertó una ola de indignación por parte de los hinchas y el entorno de Neres que exigió garantías para que esto no vuelva a suceder.

Neres fue asaltado

Napoli venció 2-1 a Parma con un David Neres que influyó con una asistencia para el tanto de los locales. Al salir del estadio, el auto en el que estaba el brasileño junto a su novia fue asaltado por delincuentes que se encontraban en una moto lineal. Estos rompieron la luna y con arma en mano, le pidieron al delantero que entrega un reloj valorizado en 100 mil euros, no dando resistencia.

Napoli no esquivó el asunto

Las cámaras de seguridad captaron lo sucedido y tras lo ocurrido, el ex Ajax fue trasladado con un resguardo necesario hacia el hotel. Poco tiempo después, la pareja del futbolista emitió un comunicado, confirmando que David Neres no pudo atender a la hinchada por el asalto. Ahora, Napoli tendrá la obligación de poner de su parte para que esta situación no vuelva a suceder.

El brasileño da la hora

Antonio Conte sabía desde el principio en este mercado de pases lo que quería, y ese era David Neres. Solo era cuestión de minutos para que el habilidoso extremo demuestre lo que vale, de tal modo que fue uno de los jugadores más destacados del campo. Si bien el asalto que sufrió impacta psicológicamente, el técnico y el club confía que el delantero no perderá el foco.