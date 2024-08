Respira Piero Gasperini: Atalanta suma a un experimentado de la Roma para reemplazar a Juan Musso

El arquero Rui Patrício dio por finalizado su vínculo con la Roma y en las últimas horas firmó contrato con el Atalanta de la Serie A. El experimentado portugués llega al conjunto de Bérgamo para reemplazar a Juan Musso, quien fue cedido al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Según informó Fabrizio Romano, el guardametas superó la revisación médica y firmó contrato con Atalanta hasta junio de 2025.

El futbolista de 36 años llega como agente libre, tras su estadía de tres temporadas en La Loba, donde se consagró campeón de la UEFA Conference League en 2022. Fue el arquero titular de aquel equipo de José Mourinho.

