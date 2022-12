Revés para Laporta: el Milan complica uno de sus fichajes deseados

Como os venimos contando en Don Balón, una de las carpetas que tiene abierta el FC Barcelona en materia de fichajes es la de encontrar a un lateral derecho de garantías. Desde que en junio de 2016 Dani Alves se marchara por primera vez del club catalán, han sido varios los futbolistas que se han fichado para reforzar la posición, pero ninguno de ellos ha sido capaz de convencer en una posición (la de los laterales) que, por otro lado, es muy importante en el estilo de juego del Barça, ya que en defensa tienen la responsabilidad típica, pero en ataque tienen que, además, ser muy protagonistas.

Ante esta situación, el club presidido por Joan Laporta identificó a cuatro laterales como posibles fichajes en enero (Frimpong, Dalot, Foyth y Meunier). Sin embargo, las malas noticias han llegado desde Italia, ya que, de acuerdo con Mundo Deportivo, uno de los grandes del país transalpino como lo es el AC Milan también se ha interesado en el fichaje de Thomas Meunier, actual lateral derecho del Borussia Dortmund y que termina contrato con el club alemán en 2024.

Desde luego, la intromisión del AC Milan en la carrera por hacerse con los servicios del lateral belga son, como comentamos, malas noticias para Laporta, ya que podría ver como uno de sus objetivos para reforzar la posición del lateral derecho en enero se puede ir a otro club o, si más no, podría terminar recalando en el Barça, pero con un precio mucho mayor al que podrían haber pagado si no hubiera competencia para hacerse con sus servicios.

Por su parte, el FC Barcelona jugará con ligera ventaja en la puja por Meunier, ya que, según la información del medio citado, la prioridad del futbolista belga no es otra que la de recalar en la Ciudad Condal. De hecho, el propio lateral del Borussia Dortmund ya fue relacionado con el Barça en invierno pasado y llegó incluso a lamentar no poder haber fichado por los culés: “El Dortmund me llamó por la oferta, pero me dijo: ‘Lo siento, no te puedes ir’. El Barça es un tren que solo pasa una vez en la vida”, afirmó el noviembre pasado en declaraciones para HLN Sport.

En cualquier caso, a falta de poco menos de un mes para que empiece el mercado de fichajes invernal, todo parece indicar que uno de los nombres propios será, sin duda, el de Thomas Meunier.