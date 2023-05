Ten Hag, Arteta y el Chelsea, más de 100M por el culebrón del verano, otro Haaland: el Madrid, fuera

Dado que Erling Haaland y su impacto en la Premier League ha sido fulgurante y decisivo, el siguiente paso para los competidores económicos y deportivos del Manchester City es buscar lo más parecido en el mercado al noruego, siendo el más que probable culebrón del verano la estrella del Nápoles campeón de Italia. Allí, tras los muros del Diego Armando Maradona son rotundos al respecto de perder a su estrella, pero hay vías reales de una venta millonaria.

No bastará con 100 M

Evidentemente hablamos de Victor Osimhen el punta al que aspiran al menos el Manchester United, Arsenal y el Chelsea. Hay informes de esta posibilidad tanto de manos del equipo que dirige Ten Hag como del de Mikel Arteta y el que va comandar Mauricio Pochettino, de modo que el intento es poco menos que una certeza y, por tanto, muchas miradas iban destinas al jugador tras la consecución del Scudetto con el Nápoles. En Sky Italia dijo que “estoy feliz por mí, por el equipo y por la afición. Estoy deseando volver a Nápoles para abrazar a nuestra afición, aunque esta noche ya sentí el calor de la gente. Estoy feliz por todos los napolitano”. Palabras, como ven, comedidas, al calor de su actual equipo, sin embargo hay otras lecturas.

La primera de todas y que hace que los tres equipos ingleses se ilusionen es que al futbolista le encantaría jugar en la Premier League, algo que llegó a nombrar Osimhen como “un sueño”, pero, además, creen en Inglaterra, una oferta muy grande por el punta africano serviría al Nápoles para configurar una plantilla aún más competitiva de cara a la temporada que viene. Ahora bien, el mandamás en el equipo del sur de Italia, Aurelio De Laurentiis, ha sido taxativo sobre la posibilidad de aceptar una oferta por Osimhen: “nunca”, dijo.

El Madrid, el Barça y el Bayern, casi fuera

Uno de los clubs que más interesado ha estado en los últimos tiempos en el jugador napolitano ha sido el Real Madrid, sin embargo la hoja de ruta blanca es ya otra: Jude Bellingham este verano y el próximo tratar de fichar a Haaland. El Barça, por su parte, no tiene la viabilidad económica para un traspaso de estas características, mientras que el Bayern, también relacionado con el jugador, prefiere a Kane porque no puede pagar la cifra que pide el Nápoles por el delantero: 150M. Dicho esto, ¿llegarán los ingleses a tanto? Y, en tal caso, ¿saldrá Osimhen de Nápoles? No lo duden, se viene culebrón.