Tras ser destituido del Barça: leyenda dice ‘NO’ a un grande de Europa: sorpresa en Hummels y Dybala

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue el encargado de destituir a una leyenda culé como lo es Xavi Hernández. El flojo desempeño del equipo en la temporada 2023-2024 fue suficiente y las declaraciones en contra suya fueron suficientes motivos para que el mandamás blaugrana decidiera cortar con su ciclo.

Poco importó que Xavi haya sido el hombre que volvió a levantar una copa con el Barça después de la traumática salida de Lionel Messi al PSG, en el mercado de verano 2021. Tampoco pesó en la balanza que el ex DT hizo debutar a varios canteranos de La Masia, entre los que se destaca la presencia de Lamine Yamal.

Ahora, alejado del banquillo del club catalán, Xavi está escuchando ofertas de diferentes clubes, tanto de Europa como de otras ligas internacionales.

Según informó el diario Corriere dello Sport, el nombre de catalán sonó para reemplazar a Daniele De Rossi en la Roma. El histórico futbolista italiano fue destituido después de un flojo arranque de temporada.

A pesar de que La Loba cuenta con grandes figuras en su plantilla como Paulo Dybala, Leandro Paredes o Artem Dovbyk, Xavi rechazó la propuesta para sentarse en ese banquillo.

De acuerdo con el periódico, otro los nombres que sonaron eran los de Francesco Farioli y Stefano Pioli, pero también contestaron con un rotundo ‘no’.

Finalmente, la decisión de la Roma fue contratar al croata Ivan Juric, quien ya hizo su estreno este domingo en la victoria 3-0 ante Udinese.

🟡🔴🇭🇷 Former Torino head coach Ivan Jurić becomes new AS Roma manager on contract until June 2025.



There’s an option to extend the contract until June 2026 if AS Roma get qualified to Champions League 2025/26.



He’s the replacement for Daniele de Rossi who’s been fired today. pic.twitter.com/u3ABjLzpHj