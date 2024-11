Salen a la luz las visitas pactadas de Alejandra Rubio al ginecólogo a un mes de dar a luz

Alejandra Rubio se encuentra en la recta final de su embarazo, y si todo va según lo previsto, será a finales de este 2024 cuando de a luz a su primer hijo en común con Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores.

Lo cierto es que aunque apenas la vemos ya en televisión porque está centrada en el nacimiento de su bebé, y, además, ha asegurado que a posteriori le gustaría ser creadora de contenido en sus redes sociales intentando dejar de lado su faceta televisiva, lo cierto es que la hija de Terelu Campos lleva meses inmersa en un proyecto que no es otro que su documental, al más puro estilo María Pombo y compañía.

"Va a grabar su propia docuserie. Ya habría empezado a grabar con una productora pero ahora mismo se ha parado porque la productora tiene otra cosa pero lo retomarán en unas tres semanas", avanzaban el pasado mes de octubre desde 'Espejo Público'.

Lo cierto es que ahora, ya a principios de noviembre, el programa 'Ni que fuéramos' ha sido el encargado de revelar toda la información que tiene con respecto a este proyecto: "Va a salir Terelu, Carlo Constanzia padre, pero no Mar Flores, a pesar de que han puesto dinero por ellos y ninguno puede decir que no. Tanto Alejandra como el resto están cobrando. Si el producto que tienes es malo, el producto no lo vendes. A no ser que se vea dando a luz Alejandra, la vida de esta chica es aburrida", ha comenado diciendo Kiko Hernández.

Las visitas monetizadas de Alejandra Rubio al ginecólogo

Por su parte, Belén Esteban, que ha tenido una de sus grandes tardes, ha querido aportar su particular información: "Lo está haciendo Cuarzo. No lo tienen vendido a ninguna plataforma. Es similar a lo que hizo María Pombo y yo sé que Terelu sale. Me he quedado alucinada porque cuando veía a Alejandra Rubio entrar sola al ginecologo sabía que no era verdad. En la Fundación Jiménez Díaz hay dos entradas, la principal y la de atrás, que es la privada. Uno entraba por una puerta y ella por la otra, para que no les pillara la prensa, porque se ha grabado todo", sentencia.