Álex Márquez avisa a Marc: Ducati, por delante de Honda en 2023

A pesar de que todavía queda poco más de cuatro meses para que empiece, la nueva temporada de MotoGP apunta a ser un gran espectáculo como lo fue la última en la que Bagnaia se proclamó campeón en el último Gran Premio. Así lo hacen prever los test de Valencia que han servido a los pilotos para tomar las medidas de sus nuevas motos.

Sin embargo, Álex Márquez, que ha debutado como piloto de Ducati, cree que la escudería italiana es la clara favorita para proclamarse campeona del mundo nuevamente, especialmente en el duelo contra la Honda de su hermano, Marc Márquez. En este sentido, el piloto de Ducati ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha afirmado que las sensaciones son muy buenas.

Unas declaraciones, por otro lado, que contrastan mucho con las palabras que días atrás tuvo con su anterior equipo, Honda y que, como os contamos en Don Balón, Álex afirmó que no se estaba trabajando bien. En cualquier caso, acerca de sus sensaciones con la Ducati, el pequeño de los Márquez confesó que, a pesar de que todavía tiene margen de mejora, los cambios son sustanciales: “La moto no va sola, pero la siento, ¿sabes? Se mantiene bien en la parte delantera, en la parte trasera… Aunque la posición no es la mía, todavía me tengo que acostumbrar a ella porque no utilizo mi cuerpo demasiado, no ayudo. A pesar de eso, bien, es muy positivo”.

Asimismo, acerca de los test de Valencia, Álex Márquez hizo un balance positivo de su primera toma de contacto con su nueva escudería, Ducati, con la que intentará mejorar los resultados de unas últimas temporadas en las que el español no ha podido sacar el máximo potencial que tiene como piloto: “Los test han sido positivos. Ha faltado un día más para disfrutar. Le estaba pillando el truquillo al final”, bromeó el español.

Finalmente, acerca de la decisión de cambiar de escudería, Álex Márquez afirmó que fue una resolución positiva para ambas partes: “Creo que para ambas partes fue la misma sensación, la de hacer un cambio, porque en Honda también sentían la necesidad de cambiar de piloto por alguna razón. No voy a profundizar porque tengo otra opinión, pero también fue decisión de Honda que querían cambiar de pilotos”, sentenció.