Esto de Marc Márquez y Ducati va a enfadar a Martín, Bagnaia y Bastianini, y otras calabazas a Honda

Una prueba más, una menos. Esta es la perspectiva de Marc Márquez con respecto al futuro inmediato y el más esperado. Uno, el primero, pasa por el Gran Premio de Malasia, donde las expectativas son muy modestas para Honda y el ilerdense; el otro apunta directamente a Valencia, donde el ocho veces campeón del mundo se pondrá por primera vez a lomos de una Ducati, de su Gresini, y sobre eso no tiene dudas.

Máxima expectación

Si bien Márquez ha querido marcar distancia entre él y la marca satélite del entorno de Borgo Panigale hasta que llegue la constatación de que puede subirse sobre su nueva moto, lo cierto es que el español ha hecho un apunte que, según cuentan ciertas fuentes, levanta suspicacias en el seno de Ducati, entre otras cosas entre sus grandes figuras, como Jorge Martín y Francesco Pecco Bagania, pero también en el piloto más discutido, Enea Bastianini.

El de Cervera, a lo suyo

Sobre las expectativas, Motorsport revelaba las declaraciones de Márquez y el citado test: “Entiendo que haya mucha expectativa por el test de Valencia. Porque es un cambio de marca y porque, en el pasado, se generó esa expectativa con otros pilotos. Mi trabajo es intentar evadirme de esa expectativa”, argumentaba el campeón en esa línea de máximo respeto a Honda, pero acto seguido revelaba aquello que sí genera pavor en ciertos sectores de Ducati: “cuando me suba a la Ducati, sobre la moto no habrá excusas posibles. Hay distintos tipos de pilotos que consiguen ir rápido con ella. Digo rápido, porque constantes solo hay dos: Jorge Martín y Pecco Bagnaia”. Es decir, tendrá las armas y espera aprovecharlas; no espera menos.

No de Espargaró

Miguel Oliveira, Maverick Viñales, Aleix Espargaró y ahora Pol Espargaró, estos son algunos de los nombres que por ahora han cerrado las puertas a Honda con el asiento libre que deja Marc Márquez en la firma japonesa. El de KTM era taxativo en la previa al fin de semana malasio al respecto: “No me lo llegaría a plantear, porque estoy muy bien donde estoy. Me siento muy querido y valorado donde estoy”.