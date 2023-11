Por esto Ducati fichó a Márquez, locura en Valencia, y Valentino Rossi no se queda atrás, bombazo

En el Campeonato del Mundo de Moto GP se han desarrollado al menos dos vías de seguimiento obligatorias; la primera es esa tan apasionante como recurrente en la que el vigente campeón del mundo y líder en Ducati, Francesco Pecco Bagnaia, trata de frenar las embestidas de quien ansía su corona mundial y su puesto en la firma de Borgo Panigale, Jorge Martín. La otra es la que deriva del día a día de Marc Márquez en Gresini, y ambas mantienen en vilo a los aficionados a las dos ruedas.

Sobre la primera hay que decir que Malasia puede y va a ser determinante en la lucha por el título, ya que el último gran premio, en Tailandia, acercó y mucho a Martín a Bagnaia confirmando que hoy por hoy es el madrileño el piloto más rápido y en forma del paddock. Pero no solo eso, también ha quedado claro que, visto lo visto, en estas tres carreras quien minimice errores tendrá mucho ganado.

Márquez y Valencia

La otra nos lleva directamente a Márquez y su esperado debut bajo el poderío de Ducati, uno que es cercano y será asequible y masivo. Y es que una vez que supimos que Gresini obtenía el beneplácito de Honda para que el 93 se subiera en Valencia encima de la moto italiana para probar la que será su próxima herramienta para luchar por el Mundial, se han disparado las expectativas. Pues bien, estas ahora son concretas y han tenido un gran recibimiento entre el público. Y es que, por solo 10 euros, el próximo día 28 de noviembre los aficionados podrán asistir a la primera puesta de largo del ilerdense encima de la Gresini en los primeros test de pretemporada que se disputarán en el Circuit de Valencia. La expectación que genera el de Cervera es enorme.

Rossi a lo suyo

La carrera de Rossi sobre dos ruedas terminó con un balance legendario, pero eso no ha acabado con Il Dottore, quien no para de acumular kilómetros sobre cuatro ruedas. Tras participar el pasado fin de semana en el Campeonato de Resistencia y confirmar su estancia en Bahréin, ahora The Doctor se muestra entusiasmado con realizar una prueba en la Hypercard de BMW, donde se pondrá a los mandos de un BMW M4 GT3: “no puedo esperar a conducir el BMW M4 GT3 en el circuito de Yas Marina”. Será muy divertido, decía el campeón de Urbino, que pilotará una auténtica bomba de coche en Abud Dabi.