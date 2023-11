Incendiaria rajada de Bagnaia por Ducati y Jorge Martín y OK al sustito de Marc Márquez en Honda

La pelea entre Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín por el título mundial vive sus instantes decisivos, que lo serán en mayor medida si el italiano, con ventaja en la clasificación, sale victorioso de la disputa contra el de Pramac en Malasia. Por ahora la práctica volvió a serle reacia al transalpino, que anduvo de nuevo por detrás del madrileño (y Álex Márquez). Además, el Mundial también se juega en los despachos, donde Honda busca y encuentra al recambio de Marc Márquez.

Bagnaia no descarta nada

Bastantes dolores de cabeza le está provocando Jorge Martín a Bagnaia como para meterse este último en un lío mayor con respecto al futuro del español en Borgo Panigale: “no participo en ciertas decisiones y no quiero. No sería justo para Bastianini por la temporada que ha hecho, pero estoy aquí solo para correr”, dijo el italiano en rueda de prensa al ser preguntado por la posibilidad real que existe de que Martín le quite el asiento titular a Enea Bastianini en Ducati en el Mundial 2024 y, por tanto, el 89 sea su próximo compañero de equipo. Aun queriendo no mojarse, en cierta forma lo ha hecho.

Un sí pero no

Después de que Alberto Puig hablara sobre la idoneidad de fichar a Pol Espargaró pero este negara la mayor para seguir en KTM, otro de los pilotos sondeados por la firma japonesa, como es Maverick Viñales, ha hablado con claridad al respecto y desde luego sus palabras no dejan indiferente: “Es un honor. Yo me ofrezco. Yo no voy a decir nada. En el pasado he dicho que mi compromiso para el 2024 es que tengo contrato con Aprilia. Pero yo no he dicho no. Aunque no creo, no creo que haya opciones de que corra el 2024 con Honda”, dijo en Dazn, donde no cerró ni mucho menos la puerta a Honda, y aquí hay recorrido para los japoneses.

Y si hay alguien que tiene algo que decir al respecto es Marc Márquez, quien aseguró que “Honda ya tiene un buen piloto, y tiene cosas más importantes que solucionar que fichar a un segundo piloto”. Además, el 93 constató que podría haber ganado un pastizal sin ser ambicioso, pero hay que valorar que prefiriera dejar Honda y tratar de ser grande de nuevo sobre el asfalto: “todo ese dineral tiene que ir al desarrollo de la moto. Me he hecho a un lado y priorizo lo deportivo que es divertirme con la moto”, decía el ilerdense en que Motorsport recogió.