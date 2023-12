Jorge Martín lanza el órdago a Ducati por Pecco Bagnaia y Marc Márquez y Honda entra en escena

Ducati se ha convertido en el equipo referencia de Moto GP con gran diferencia respecto de los demás equipos. Los de Borgo Panigale han sido capaces de juntar las mejores motos del campeonato con algunos de los mejores pilotos del mundo. Algo que hasta ahora les ha traído grandes resultados, aunque con el paso del tiempo, apunta a ser un problema importante para los italianos, que ven como con estrellas como Jorge Martín y Marc Márquez, hay que tener un plan bien definido respecto de su presencia en equipos satélites, algo que nunca gusta a pilotos de tal calibre.

Ante esta situación, el primero en alzar la voz ha sido Jorge Martín, que tras competir cara a cara el pasado mundial con Pecco Bagnaia, considera que está listo para dar el salto a las Ducati oficiales, algo que ha confirmado en sus palabras para AS: “En Valencia tenía preparados dos trajes negros por si me llamaban del equipo oficial. Al final no fue como esperaba y ya está cerrada esa puerta. No entiendo que más necesito demostrar”.

El piloto español demostró ser, junto a Pecco Bagnaia, el mejor piloto de Ducati, merecimiento por el cual considera que debería formar pareja con el italiano. Algo que no ha sucedido y que con la llegada de Marc Márquez se podría llegar a complicar.

Ante esta situación, Martín ha lanzado el órdago a Borgo Panigale, si ellos no lo quieren en su equipo oficial, será otra fábrica la que dé el paso: “Mi prioridad es Ducati. Pero si no me quieren, buscaré algo diferente. Honda sería una buena opción”.

Así pues, con la pareja de Bagnaia y Bastianini definida como la que formará el equipo oficial de Ducati, el lío está servido con Jorge Martín y Marc Márquez también metido en el ajo. Pues en 2025 solamente habrá un puesto libre para los dos españoles. Bendito problema el de Ducati, que deberá elegir entre dos pilotos con capacidad más que suficiente como para coronarse como campeones del mundo de Moto GP, algo que Enea Bastianini no apunta a ser capaz de hacer tras un 2023 que ha sido para olvidar.