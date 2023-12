KTM contraataca con suma dureza contra Ducati: bombazo en 2025 y Marc Márquez lo tiene clarísimo

Son varias y prominentes las voces que entonan las bondades (y dificultades) que tendrán en Ducati con Marc Márquez a su lado, lo han dicho desde Gino Bolsoi, en Pramac, a Manuel Poggiali, desde el mismo entorno del equipo rojo y Gresini Racing, sin embargo hay dudas, sobre todo desde que se conocieron los privilegios técnicos que sí tendrán pilotos como Bagnaia y Bastianini, esos de los que no dispondrá el 93, pero también por la adaptación del de Cervera a su nueva marca. Y en medio de todo ello llama la atención KTM, unas veces con las ayudas a las marcas, reivindicando la suya, y ahora con su vieja pretensión no escuchada por Dorna.

Uno más, sí o sí

Decimos que KTM lo tiene claro porque, aunque se llevó la negativa de la organización a tener más motos y por tanto cercenar parte de la ventaja que le lleva Ducati en materia de datos, ahora vuelve a la carga. Lo hace de cara a 2025, en donde incluso ya sitúan a Marc Márquez en su esfera. Tengan en cuenta que si KTM pidió dos motos más en la temporada 2024 era, en parte, para tener más hueco, lo que se interpretó como una posibilidad para el ilerdense que, en suma, estaría libre en 2025. No obstante, el principal objetivo de KTM es superar a Ducati.

Pit Beirer se lo decía claramente a Motorsport: “sí, me gustaría tener un tercer equipo”. Recordemos que Ducati posee cuatro. El mánager en KTM declaraba que ese deseo de cara a 2025 no está ni mucho menos muerto, básicamente “porque, sencillamente, tener seis pilotos en lugar de cuatro tiene sus ventajas”. Y no solo eso, sopesan arrebatarle un par de puestos a Ducati Corse, “mantendremos conversaciones para 2025 con todos los equipos satélite cuyos contratos con su fábrica estén a punto de expirar”, dijo en el citado mass media.

Lógicamente no solo esta situación vuelve a primera línea de interés, sino también el nombre del ocho veces campeón del mundo. Eso sí, el español está focalizado en Ducati y como muestra de ello ha dejado claro que pese a que sabía de las mejoras que iba a recibir Honda para la campaña que viene, aún con eso escogió la Demosedici. Conocedor como pocos del Mundial y de Honda, el 93 justificaba su decisión: “una cosa es tener concesiones. Otra cosa es encontrar la manera de utilizar las concesiones de forma adecuada. Eso no es fácil”.