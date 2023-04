La hazaña española hace olvidar a Marc Márquez y brilla en el caos: regreso brutal de una leyenda

La carrera sprint del GP de Jerez ha tenido un inicio muy accidentado que ha dejado a Alex Márquez K.O a las primeras de cambio. El pequeño de los Márquez se vio envuelto en una caída múltiple junto al líder del Mundial de Moto GP, Bezzecchi, y provocaron una bandera roja que obligó a relanzar la carrera una vuelta más tarde.

La carrera al sprint se la llevó un Binder que mostró un ritmo altísimo durante cada una de las once vueltas que dieron los pilotos al circuito de Jerez. Sin embargo, los focos no estaban en la cabeza de carrera, sino que estaban en la KTM con el dorsal 26, la de un Dani Pedrosa que brilló por encima del resto con una clase de pilotaje impropia de alguien que lleva cinco años retirado. Talento en estado puro.

El tres veces campeón del mundo se subió como piloto de wildcard para recabar información sobre el comportamiento de la moto de KTM en las nuevas carreras al sprint y a su rendimiento general. En este sentido, el catalán, no solamente pudo dar su opinión, sino que aprovechó para mandar un mensaje al mundo, los años pueden pasar, pero el talento y la velocidad siguen ahí. Y es que si Dani no está en Moto GP es porque no quiere, no por no poder.

Al finalizar las 11 vueltas de competición, Pedrosa pudo acabar una meritoria sexta plaza por delante de Maverick Viñales y justo detrás de un Miguel Oliveira con quien tuvo una muy interesante pelea que se llevó el luso.

Por su parte, el vigente campeón, entre todo el caos, Pecco Bagnaia consiguió alcanzar la segunda plaza y ha cosechado unos buenos puntos que le permitirán afrontar con mayor tranquilidad la carrera del domingo.

Además de los que acabaron en el suelo, la gran decepción ha vuelto a ser Fabio Quartararo, el francés ha terminado en la 12ª posición con una Yamaha que sigue sin responder a las expectativas puestas en ella.

Así pues, una nueva carrera al sprint que deja en muy buen lugar a Dani Pedrosa que ha demostrado ser un piloto realmente especial, pues poco serían capaces de alcanzar su velocidad cinco años después de retirarse.