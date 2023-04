Marc Márquez se vuelve a caer y estalla un lío enorme en Honda de cara a Jerez ¿Y ahora qué?

No cabe duda: la caída de una cita más de Marc Márquez es un golpe directo no solo al piloto español, que ve como sus escasas opciones de luchar por el título se van esfumando, sino también para Honda, que pierde a su gran recurso, y los aficionados, que han demostrado una mayor fidelidad a MotoGP con el 93 en pista. Pero es que además hay una disputa interna en la marca japonesa a raíz del paso al frente de Álex Rins y el chasis de Kalex.

Sobre el ilerdense, poco más se puede decir que no haya argumentado ayer en su rueda de prensa el ocho veces campeón del mundo: no puede arriesgarse a poner en peligro su carrera sobre las dos ruedas por adelantar plazos; simplemente el hueso no está para sufrir otra caída severa y el riesgo es demasiado alto. Y si perderse un gran premio ya es duro para el de Cervera, hacerlo en Las Américas y Jerez lo es todavía más; ahora bien, llegado el chasis de Kalex, la mejora que esperaban en la firma nipona, la duda se precipita tras su ausencia.

Tengan en cuenta que sin Márquez no hay un liderazgo claro en Honda, ya que a pesar de la función satelital de LCR, Álex Rins ha demostrado hasta la fecha ser más competitivo que Joan Mir y por tanto, quizá, merecedor de la pieza. Es más, el piloto así lo expresa en Motorsport, donde era cristalino ante la ausencia del 93: “mi contrato dice que las piezas nuevas irán para el piloto mejor clasificado”. Si la mejora está lista y con el cartel de vigente campeón de la última prueba, en Austin, ¿quién puede negarle la pretensión?

Enea Bastianini vuelve, pero se borra

A pesar de que Pol Espargaró y Marc Márquez causarán baja en Jerez, al menos el Mundial recupera a uno de sus pilotos más importantes, un Enea Bastianini que fue tirado por Luca Marini en Portugal y no ha podido reaparecer hasta el momento. Eso sí, su largo parón le hace ser cauto, tanto que se borra de la cita española en cuanto a luchar con los mejores. “No estoy aquí para ganar en este evento, pero tengo que intentar hacerlo al 100 %. Quiero llegar a Mugello al 99%, esto puede ser posible. A partir de esa carrera empezará mi campeonato”, decía en Crash.