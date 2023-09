Marc Márquez suelta la bomba que romperá a Ducati y KTM: Honda sueña con el 9º Mundial de MotoGP

Finalizados los tests de Missano, Marc Márquez y Joan Mir no salieron especialmente contentos con el rendimiento de su nueva Honda de 2024. Y es que, pese a los cambios y evoluciones, ambos pilotos coincidieron en que el rendimiento no ha ido mucho más allá de donde están en estos momentos, lo cual implica que, pese a todo, Honda no ha escaldo posiciones ni se ha acercado a los más rápidos. Algo que podría preocupar respecto del futuro de un Marc Márquez que ha dado nuevas declaraciones.

El éxito de Honda, su principal deseo

En rueda de prensa, el mayor de los Márquez habló tanto de las sensaciones como de su compromiso con Honda de cara al futuro sobre el cual ha sido muy claro: “De momento el compromiso es este, para intentar triunfar con Honda. Sea en un año, en dos o en tres” afirmó el catalán que espera lograr su noveno mundial de motociclismo.

Con dicha frase, Marc no se cierra las puertas a un cambio de equipo. Sin embargo, con contrato en vigor, el de Cervera está decidido a dar su total compromiso con Honda, sin descartar para nada su continuidad, a la cual ha hecho más de un guiño: “Quizá no hay que anunciar nada, tengo contrato”.

Por otro lado, Marc no hizo referencia a los rumores que lo ubicaban en Gressini de cara a la próxima temporada, de la misma forma que no ha hablado de KTM. En este sentido, el español solamente he reafirmado lo que ya contamos en Don Balón, y es que, cuenta con un plan A, B y C sin que, aparentemente, ninguno tenga preferencia por encima de otro. Descartando, además, un supuesto plan D que provocaría que se tomara un año en blanco a la espera de encontrar un asiento. Algo que ni se plantea.

Otro año igual sería fatídico

Si bien, Marc no se cierra a seguir con Honda, la marca japonesa debe ponerse a trabajar cuanto antes en la mejora de la moto de la próxima temporada, ya que sin una mejora sustancial de la moto difícilmente veremos a Marc competir por los primeros puestos, algo que podría ser más posible en caso de dar luz verde a las concesiones a los fabricantes japoneses, ya que, Yamaha, al igual que Honda, necesita resurgir de sus cenizas para mantener a Fabio Quartararo.