Redding raja contra MotoGP: "destroza la carrera de los jóvenes"

Los llamados a ser los sucesores de Álvaro Bautista y Leo Haslam están listos para tomar el testigo de sus ídolos o al menos para competir con ellos. El mundo de la motos vive una revolución con la llegada de nuevos talentos al Mundial de Superbike, como es el caso de Iker Lecuona y Xavi Vierge, quienes competirán por el título de campeón del mundo, que actualmente recae sobre Toprak Razgatlioglu.

A tan solo un mes de que dé comienzo el campeonato, el piloto de BMW en el Mundial de Superbike, Scott Redding, ha analizado el relevo generacional que se está produciendo y se ha mostrado tajante y crítico con la política de MotoGP. En concreto, el ex piloto de Ducati ha asegurado en unas declaraciones a 'Speedweek' que “MotoGP contrata a jóvenes pilotos sin pagarles y destroza sus carreras. Después de eso, tienen que competir en otro campeonato como World Superbike para volver a la pista”.

Pero eso no ha sido todo, el británico ha denunciado la dinámica a la que se ven sometidos estos jóvenes pilotos. “Hay muchos pilotos jóvenes en MotoGP hoy en día y no cobran como Rossi, Dovizioso o Lorenzo cuando subieron. Corren en MotoGP durante un año o dos, si no lo logran están fuera. Luego deben dar un paso atrás en Moto2 o competir en Superbike por pagos similares”, ha afirmado.

Redding está listo para rodar

El piloto de BMW, que firmó con la marca alemana el pasado mes de agosto, competirá con la BMW M1000RR en la trigesimo quinta edición del WorldSBK, que arrancará el próximo 8 de abril en Aragón y finalizará el próximo mes de noviembre (y contará con un total de 13 rondas).

En cuanto a las características de la joya de BMW, el equipo alemán ha detallado que la moto cuenta una serie de novedades tiene un motor reforzado que sube hasta las 15.100 rpm. y entrega 212 cv de serie, alerones de fibra de carbono y un chasis con geometrías específicas. Además, para esta temporada, Scott Redding tendrá como compañero de equipo al veterano Michael van der Mark.