Vuelve la guerra entre Valentino Rossi y Marc Márquez por una moto campeona en 2024 ¿Para quién?

Por ahora no hay respuesta por parte de Honda o Marc Márquez al cambio de cromos que ya está en marcha de cara a la próxima temporada, donde la firma japonesa ha perdido a un piloto (Álex Rins) y firmado a otro (Johann Zarco), KTM busca una nueva moto, Ducati deja libre un asiento que quiere ocupar en su favor Valentino Rossi y sobre todo los malos resultados y la escasa reacción de la firma del ala dorada siguen poniendo al 93 contra las cuerdas.

Ducati niega la mayor, pero no convence

Como hiciera en otras ocasiones, Ducati ha salido rápidamente al paso de la marcha de Johann Zarco y, por tanto, del asiento libre en Pramac para desmentir los rumores que vinculan esa moto ganadora para 2024 como posible destino para el piloto más importante de Moto GP, un Márquez que tampoco ha hecho movimiento alguno en esa dirección. Pero en Borgo Panigale han cerrado la puerta sin convencer. Paolo Ciabatti decía en AS que “Márquez no es nuestro proyecto y en este momento lo más posible es que la Ducati de Pramac sea para Morbidelli”, argumentando que “Y, además, ¿no tiene un contrato con Honda para el año que viene? ¿Qué haría Honda sin él?”. En la misma línea iba Davide Tardozzi, que también habló para el mismo medio comentando que “Márquez tiene un contrato con Honda” y lanzando balones fuera: “yo no sé quién irá a la Ducati de Pramac. Quizá Morbidelli u otro, no lo sé”. Incógnitas sin respuesta; estrategia pura.

Rossi, ¿decisivo?

Puede decirse que el tiempo corre en contra de Honda, pero también de Márquez, que se diluye con una moto inestable y poco competitiva cuando se le abren otras posibilidades. Pero claro, sin certificar que se va de Honda no habrá movimiento alguno de otras marcas, lo cual, a su vez, es peligroso para el ilerdense, sobre todo por si verdaderamente da el paso y luego no hay oferta. Y en medio surge Valentino Rossi, que es la persona que presiona a Ducati para que sea su amigo Franco Morbidelli quien se lleve la Pramac.

Rossi se lanzó en Sky Sports a influir sobre la firma italiana asegurando que “sería fantástico para Franco ir a Pramac. Al respecto, comentaba que “Franco fue bueno en Yamaha, en el segundo año venció a Fabio Quartararo y quedó subcampeón”, apostillando que "Morbidelli puede ganar carreras, lo mejor para él es subirse a una Ducati”. Ante la superioridad insultante de Ducati, la moto libre de Zarco es la gallina de los huevos de oro, esa que Rossi no quiere que caiga en manos de su peor enemigo, otro fenómeno, como él.