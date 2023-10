Y el Barça se topa con otro obstáculo: en peligro Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres y Gundogan

Los fichajes de João Cancelo y especialmente João Félix han traído momentos de dicha a can Barça, pero también de incertidumbre y Xavi Hernández no ayuda en este y otros tantos casos que no solo amenazan a Robert Lewandowski, sino también a Raphinha, Ferran Torres y Gundogan, cuatro de los grandes fichajes del club blaugrana en las últimas ventanas de transferencias.

La juventud pide paso, entonces, ¿qué hacer?

Una de las cosas que más se le ha achacado a Carlo Ancelotti en su comparación con el míster del Barça ha sido la diferencia de oportunidades que uno y otro técnico dan a los canteranos, y en eso no hay color en favor del Barça, lo que a le vez es bendición y castigo para los culés. Por ejemplo, la llegada de João Félix y la recuperación de Raphinha van y están restando minutos de juego a Yamal, que, a su vez, parecía un titular fijo tras su explosión.

Pero no solo eso, el Barça se puede congratular del paso al frente de Pedri y Gavi, pero hay otros talentos que piden paso, entre ellos un Fermín que se está ganando sus minutos sobre el terreno de juego pero al que la recuperación de efectivos negará posiblemente un puesto en el once. El polaco, estrella del equipo, será el nueve de referencia del Barça y eso a fuerza que debe restar protagonismo al joven jugador de La Masia en el Barcelona. O no.

Clásico raro

Con las bajas de Frenkie de Jong y Pedri, pero también la del ex del Bayern o el ex del Leeds, el Barça formó ante el Real Madrid con un atípico once, donde Fermín, Alejandro Balde y Gavi fueron parte del once, pero la recuperación de efectivos va a quitar minutos de juego a los bisoños talentos de la cantera del Barça o meterá en problemas a los fichajes más caros. Y sobre esto ha afluido otra crítica que sacude a Xavi, el exceso de rotación, dicen algunas voces, merma la eficacia del bloque. Veremos por qué apuesta el míster.