Benzema se mosquea y Florentino escucha: el crack mundial elige Madrid

Las lesiones de Karim Benzema (una le ha hecho perderse esta Copa del Mundo) tiene mosqueado al Real Madrid, el cual, si bien no se plantea fichar en el mercado invernal, sí podría empezar a sopesar un gran desembolso en la ventana de transferencias veraniega, donde tendría que encontrar un recurso lo suficientemente potente como pagar una millonada y que este sea de tal calado que, llegado el caso, pueda sustituir a Benzema. Y este ha aparecido.

Quizá haya pasado desapercibida la charla entre John Terry y David Villa en Bein Sport en la que hacían referencia a un crack mundial que ha empezado a sonar para el Real Madrid en las últimas fechas. Lo ha hecho en función de su situación contractual y viendo las dificultades con las lesiones que está teniendo Benzema. En la conversación entre el inglés y el español salía a la luz la posibilidad de ver vestido de blanco a Harry Kane, a lo que Villa, preguntado sobre esta opción, respondía con un claro: “creo que sí”.

Terry apuntillaba este hecho, asegurando que el jugador (al que conoce bien) quiere ganar trofeos y tiene la certeza de que no lo conseguirá en el Tottenham. Pero la verdadera novedad al respecto de este asunto, más allá de que el Madrid sopese esta opción o no es que la iniciativa no viene dada ni por parte del club blanco ni por la lesión del francés, sino por el mismo entorno del jugador inglés, que habrían filtrado, según fuentes consultadas por Don Balón, la información para que tome forma y el club blanco se haga eco de ello.

¿Y cuál es el propósito? Básicamente empezar a presiona a unos spurs que siempre se han mostrado taxativos al respecto de su estrella: no está en venta. Tengan en cuenta que Kane acaba contrato en 2024, luego podrá irse gratis de Londres durante ese verano, de tal forma que, con esta estrategia, pretende acordar con su equipo una venta millonaria para que ganen las dos partes.

Además, saben en torno a Kane, que en 2024 se pone a tiro para el Madrid la opción de Erling Haaland, que si desea romper con el City podrá salir previo pago de 180 kilos (o 200 millones, según la fuente consultada), y las personas cercanas al delantero inglés no creen que en igualdad de condiciones el Madrid lo elija a él. No, la operación debe darse en el verano de 2023. El Madrid caya, más aún pleno Mundial de Qatar. Veremos.