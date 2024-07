El Madrid en su hora más decisiva: el campeón de la Eurocopa que se acerca; Florentino Pérez actúa

Real Madrid quiere ir por todo otra vez en la nueva temporada que se avecina, una Liga más, otra Champions League para coleccionar y porqué no con más fichajes de los que ya hay. El equipo que está armando Carlo Ancelotti, con la complicidad de Florentino Pérez, da para evaluar si el equipo tiene posibilidades de no conformarse con lo que habitualmente obtiene. En síntesis, los fichajes de Kylian Mbappé, Endrick y quizás en un futuro no muy lejano, el de Alphonso Davies, solo confirma que la ‘Casa Blanca’ sigue yendo por las riendas de la innovación a base de nombres importantes.

En este caso, el Madrid no se conforma con cerrar el plantel que, hasta la fecha, asusta a cualquier equipo que se le quiera enfrentar. Con Florentino Pérez a la cabeza, la directiva del club blanco ha preguntado seriamente por el francés nacionalizo español Aymeric Laporte, quien recientemente levantó la Eurocopa con la roja. El ex Manchester City y que actualmente se desempeña en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, está en el radar de los galácticos, que además de estudiar el fichaje, se presume que sea la prioridad en este mercado de transacciones.

El periodista del diario The Athletic, Guillermo Rai, informó que Real Madrid sostuvo en la última semana una reunión para hablar sobre el tema Laporte. Sin embargo, el comunicador resaltó que las conversaciones se pausaron, no obstante, la última información indica que la prioridad vuelve a ser el central español. Por lo tanto, las horas son decisivas para tomar una decisión y así reforzar la medular del Madrid.

