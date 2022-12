Fábregas lo quiso en el Barça y Florentino se adelantó: golpe a Xavi

El PSG y el Real Madrid no fueron los únicos que estuvieron interesados en el pasado en fichar a Aurélien Tchouaméni. Tal y como ha revelado el propio Cesc Fábregas en una entrevista recogida por el diario La Razón, el actual centrocampista del Como aconsejó en el pasado el fichaje del jugador francés al FC Barcelona como sustituto de Sergio Busquets, pero la situación económica del club era muy difícil y finalmente Florentino se lo acabó quitando a Xavi Hernández.

“Sí, es verdad que hablé de Aurelién con el Barça. Querían empezar a preparar la sucesión de Sergio Busquets y para mí era el jugador perfecto. Pero fue en un momento en el que el Barça andaba escaso de dinero y creo que no podían ofrecer más de 40 M€. Luego fichó por el Real Madrid, es un fijo allí y se ha convertido en imprescindible en la selección francesa. ¡Para mí, Aurélien no tiene límites!”, comenta Cesc Fábregas.

Cesc Fábregas conoce de primera mano el potencial de Tchouaméni. En el Mónaco pasaron juntos tres años, y como él mismo ha admitido, desde el momento en el que le vio supo que era un jugador diferencial que podía ayudar mucho al conjunto de Xavi: “Me di cuenta rápidamente no era un jugador como los demás. La primera vez que lo vi fue durante un partido de Ligue 1 contra el Burdeos con el Mónaco. Yo estaba en el banquillo y me quedé impresionado con su actuación. Nos ganaron y recuerdo haberle preguntado a uno de nuestros asistentes: “¿pero quién es este centrocampista del Burdeos?”. Cuando llegó con nosotros, tuvo una pequeña fase de adaptación y luego fue progresando y confirmando todo lo bueno que pensaba de él”, afirma.

Cesc Fábregas se encuentra actualmente comenzando una nueva etapa, quizás la última, en la segunda división italiana, la serie B. Allí, en el Como, ha disputado este curso 8 partidos, 4 de ellos como titular, y ha jugado 445 minutos. Se desconocen los planes del campeón del mundo para cuando decida colgar las botas, pero desde luego, no se le da nada mal analizar el potencial de los jóvenes.

El FC Barcelona no le pudo hacer caso en su momento y Xavi no cuenta en su plantilla con el que él considera el sustituto perfecto de Sergio Busquets. Ahora el Barça piensa en jugadores como Zubimendi, Kanté, Jorginho o Gündogan, pero en su momento la difícil situación económica provocó que el Real Madrid acabase adelantándose y ahora triunfa vistiendo de blanco.